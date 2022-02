La Rai punta su di lei per una nuova fiction: è stata tra i volti più discussi di Sanremo

I nuovi programmi Rai prevedono fuoco e fiamme, un palinsesto scoppiettante con grandi nomi e tante novità

Un altro nome da Sanremo è stato pescato dalla Rai per renderlo volto di una nuova fiction: sono alte le aspettative da parte della TV pubblica che quest’anno sta raccogliendo grandi soddisfazioni e non vuole far altro che continuare su questa linea di successo.

Sabrina Ferilli è stata indubbiamente uno dei volti più discussi del Festival di Sanremo 2022 e non per la sua naturale schiettezza e simpatia portati, ancora una volta, in scena, quanto per quello che si è sentito dal dietro le quinte. I vari siparietti, poco piacevoli, con Amadeus sono diventati immediatamente virali nelle ore successive al termine della finale della kermesse vinta da Mahmood e Blanco.

Ad ogni modo, è impensabile pensare ad una mancata professionalità da parte dell’attrice e conduttrice romana che, da sempre, ha portato in scena il suo grande lavoro. È proprio per le sue qualità che, con un salto da Mediaset, Sabrina Ferilli potrebbe entrare a far parte del parco attori della Rai per una nuova fiction.

Sabrina Ferilli e non solo: tutte le fiction Rai e le grandi novità

Stando a quanto riportato da ANSA, un nuovo piano di Rai Fiction è stato mandato in visione alla direttrice Maria Pia Ammirati ed è stato approvato. Quest’ultimo prevede grandi novità per la nuova stagione di programmazione, che non riguardano soltanto Sabrina Ferilli. L’attrice che, per anni, è stata nelle serie di Canale 5, sarà il nuovo volto di Gloria.

Sicuramente nel piano sono stati approvati progetti già in corso negli anni che prevedono un seguito: Il commissario Ricciardi, Le indagini di Lolita Lolobosco, Un Passo dal Cielo. A Elena Sofia Ricci, poi, sarà affidato il ruolo di una profiler della polizia alle prese con una scia di omicidi e la lotta contro l’Alzheimer in un thriller che si prospetta un gran successo.

Quello che in molti aspettavano, però, è la terza stagione di Mare Fuori che sarà trasmessa su Rai Due e vedrà continuare le vicende dei giovani detenuti dell’Istituto Penale Minorile.