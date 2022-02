“Non posso andare”, no a Ilary Blasi: salta l’Isola dei Famosi 2022. I motivi del rifiuto sono stati abbastanza chiari, nessun ripensamento

Poteva essere una delle concorrenti più seguite ma ha declinato il reality. Il cast in Honduras perde un pezzo importante a circa un mese dalla partenza.

Ci siamo quasi. L’Isola dei Famosi 2022 è quasi pronta a partire. Il 21 marzo, esattamente una settimana dopo la finale del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi torna protagonista su Canale 5 con uno dei reality più amati dal pubblico italiano. Questa nuova edizione si preannuncia molto avvincente sia per quanto riguarda il cast dei naufraghi, sia per quanto concerne il parterre di commentatori e ospiti da studio. A dar manforte alla presentatrice romana ci saranno infatti con ogni probabilità sia Nicola Savino che Vladimir Luxuria, mentre l’inviato in Centro America sarà Alvin (volto storico del programma). C’è ancora massimo riserbo sulla lista definitiva dei concorrenti che dovranno superare le prove durissime dell’isolamento in mezzo all’Oceano. I rumors in queste ore sono davvero moltissimi e uno riguarda anche una defezione ormai sicura, che di certo non farà piacere ai telespettatori.

All’edizione 2022 dell’Isola non ci sarà infatti con certezza Patrizia Rossetti, data come papabile fino a pochi giorni fa. A spiegare il motivo della sua esclusione ci ha pensato la diretta interessata, attraverso una bella intervista al magazine ‘Vero‘.

Ilary Blasi perde una concorrente all’Isola dei Famosi: Patrizia Rossetti ha detto di no

Il motivo che ha spinto la Rossetti a dire di no è assolutamente nobile e riguarda le condizioni dell’anziano padre.

“Ma come farei ad andare sull’Isola? Ho mio papà di 84 anni! Non mi perdonerei mai di averlo lasciato magari in un momento di difficoltà“.

LEGGI ANCHE >>> “È spaventoso, un po’ male al cuore”. Giulia De Lellis e lo sfogo che ha commosso tutti

LEGGI ANCHE >>> “È finita definitivamente”, indiscrezione bomba su Diletta Leotta: fan scossi

Poi palando in generale sull’esperienza nei reality, più in generale, il volto più amato delle telepromozioni anni ’90 rivela: “Non ti cambiano la vita neppure se li vinci, come mi è capitato a me con Pechino Express. Poi credo che siano esperienze che devi accettare solo se ne hai molta voglia e basta, senza aspettative di rilancio”. La Rossetti in passato ha preso parte anche a La Fattoria, format che in Italia non ha riscosso un grandissimo successo (a differenza per esempio del Brasile, con Dayane Mello protagonista). Infine una battuta l’ha voluta dedicare anche a quanto sta avvenendo nel Grande Fratello Vip e soprattutto a dei commenti non troppo simpatici nei confronti di Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro.

“Non mi piace quello che fanno certe influencer maleducate, nei loro confronti”. Un cattivo gusto giustamente condannato.