Meteo, maltempo sulla penisola: neve abbondante e vento

Continua ad evolversi il meteo italiano, con il maltempo che la sta facendo da padrone. Il ciclone di carnevale inzia ad entrare nel vivo.

Incredibile cambio di rotta durante questo weekend con il meteo italiano che sarà travolto dal maltempo. I gelidi venti artici sono arrivati in italia, portando precipitazioni ed abbondanti nevicate: andiamo a vedere cosa sta succedendo.

Nuovo incredibile cambiamento meteo sulla penisola italiana, con il maltempo che caratterizzerà le prossime 24 ore. Negli ultimi giorni abbiamo potuto osservare un caldo eccezionale, con temperature che hanno toccato anche i 20 gradi da Nord a Sud. Infatti in questo momento una massa di aria fredda si è messa in movimento direttamente dalle steppe russe ed adesso sta attraversando il bacino del Mediterraneo.

Nel corso di questa sera l’aria fredda busserà alla Porta della Bora ed entrerà in Italia dal nord-est provocando l’ennesimo ribaltone. È quindi atteso un calo inaspettato delle temperature. Inoltre l’Italia sarà di nuovo colpito dalla neve anche a bassa quota. Nel weekend quindi avremo un solo protagonista, il Ciclone di Carnevale, ossia la più potente perturbazione che colpirà durante questo inverno. Nel corso di queste 48 ore ci saranno anche i venti di Bora e Tramontana, che soffieranno forti sul paese.

Meteo, maltempo nel weekend: le previsioni per sabato 26 febbraio

In queste ore quindi in Italia è scattata l’allerta meteo, a causa del maltempo che sta colpendo il paese. Infatti dalle steppe russe sono arrivate le gelidi correnti che stravolgeranno la stabilità atmosferica del paese, riportando quindi piogge e neve a bassa quota. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo sui tre settori principali della penisola italiana.

Sulle regioni del Nord Italia avremo ancora residua instabilità sull’Appennino Emiliano. Qui la neve potrebbe iniziare a scendere già a partire dai 200-300 metri. Nel corso della giornata avremo un rapido miglioramento. Altrove invece avremo una situazione stabile e prevalentemente soleggiata. Le temperature risulteranno in calo, con massime che andranno dai 10 ai 13 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo una situazione di forte maltempo su tutto il settore, con rovesci e locali temporali sul versante adriatico. Anche qui avremo neve a partire dai 200-400 metri, mentre la situazione risulterà leggermente più soleggiata sul versante tirrenico. Le temperature risulteranno in calo, con valori massimi che andranno dai 5 ai 11 gradi.

Infine sulle regioni del Centro Italia avremo una situazione meteorologica in netto peggioramento con piogge e rovesci. Questa situazione risulterà in netto peggioramento nel corso del pomeriggio o sera, specialmente sull’Appennino a partire dai 400-600 metri. Le temperature risulteranno in netto calo, con massime dai 9 ai 14 gradi.