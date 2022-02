Lutto nel cinema, morta celebre attrice: aveva recitato anche in una serie cult

Giornata di lutto per il mondo del cinema. Infatti è scomparsa un’amata attrice che ha recitato in una serie cult: scopriamo di chi si tratta.

Altra scomparsa nel mondo del cinema, con il pubblico e l’intero mondo di Hollywood che dice addio ad una delle attrici più apprezzate. Nel corso della sua carriera ha recitato anche in una serie cult.

Si è spenta all’età di 84 anni l’attrice Sally Kellerman. Nel corso della sua lunga carriera si è fatta riconoscere nei panni dell’infermiera Margaret Houlihan, chiamata anche ‘bollore’ oppure “hot lips”, nel film del 1970 “Mash” di Robert Altman. La donna ha perso la sua vita nella sua casa di Woodland Hills a Los Angeles a causa di un arresto cardiaco.

Proprio per l’interpretazione dell’infermiera Sally è stata candidata all’Oscar come migliore attrice non protagonista. In seguito la Kellerman è stata la protagonista anche di altri film di un certo spessore, diretti sempre dal noto regista. Ma a regalarle notorietà ci pensò una commedia in cui si raccontava uno spaccato della guerra in Corea.

Lutto nel mondo del cinema, è morta Sally Kellerman: la carriera dell’attrice

Sally Kellerman è nata nel giugno 1937. La sua carriera è iniziata molto presto, infatti subito dopo ver portato a termine gli studi superiori decise di iscriversi all’Actor’s Studios, diretta allora da Jeff Corey e Lee Strasberg. Così il debutto sul grande schermo arrivò già nel 1957 con il film Reform School Girl, che purtroppo però non è mai arrivato in Italia. La carriera iniziò a decollare già nel negli Anni 60, quando prese parte a diversi progetti di assoluto successo.

POTREBBE INTERESSARTI >>> GF Vip, addio definitivo alla tv per un’ex concorrente: “Hanno voluto annientarmi”

Infatti tra questi ricordiamo L’ora di Hitchcock, Cheyenne e Star Trek. Un altro film di assoluto successo a cui prese parte fu Lo strangolatore di Boston dove interpretò Dianne Cluny. Poco dopo entrò anche nel cast di Sento che mi sta succedendo qualcosa. Successivamente la sua carriera proseguì in maniera altalenante, dove riuscì a partecipare ad altri film diretti sempre da Robert Altman.

LEGGI ANCHE >>> Fosca Innocenti anticipazioni, finale col botto: un omicidio sconvolge tutti!

Il ruolo più iconico però lo ottenne nel film Mash. Infatti proprio in seguito a quella pellicola venne candidata a cinque premi Oscar. Inoltre nonostante vi fossero altri attori di rilievo come Donald Sutherland e Robert Duvall, la candidatura per l’interpretazione andò proprio alla Kellerman. Infatti Sally riuscì ad interpretare alla perfezione le caratteristiche della commedia anche erotica di quegli anni.