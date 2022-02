Kiev sotto assedio, Anna Safroncik preoccupata per suo padre: “Vige la legge marziale” – VIDEO

Giunge al terzo giorno il conflitto tra Russia e Ucraina e intanto cresce anche la paura per l’attrice Anna Safroncik: a Kiev si trova il suo padre.

Attraverso i social network Anna Safroncik lancia il suo grido disperato: “Volevo aggiornarvi sulla situazione attuale a Kiev, sento mio padre ogni ora per sapere come va”. L’attrice rivela che nella capitale Ucraina si sentono solo spari e bombe.

Al terzo giorno di conflitto tra Russia e Ucraina aumenta sempre di più la disperazione anche per coloro che hanno famiglia nel Paese dell’Europa orientale preso sotto assedio dalla Russia. E’ il caso di Anna Safroncik che sui social ha ammesso di essere in pena per la sua famiglia. L’attrice ucraina naturalizzata italiana a Kiev ha il suo papà, Eugenio Safroncik, docente universitario.

“C’è tanta angoscia, le famiglie sono dentro casa e aspettano.. Aspettiamo tutti..”, ha chiosato la 41enne nelle Insta Stories. Anna ha sottolineato che nonostante siano tutti incollati davanti alla tv, nessuno sa cosa stia succedendo realmente a Kiev: “Sembra incredibile”.

Kiev sotto assedio, l’aggiornamento di Anna Safroncik è straziante: in pena per la sua famiglia

Anna Safroncik durante un viaggio in treno è tornata su Instagram dove ha aperto il suo cuore ai fans. L’attrice ancora una volta ha rivelato di essere in pena per il suo Paese natale, Kiev, nonché per suo padre che ha deciso di restare nella capitale dell’Ucraina presa sotto assedio dalla Russia. “Siamo molto angosciati e nessuno ha dormito stanotte. Tutti quanti eravamo attaccati al telegiornale, sia la mia famiglia qui che tutta la mia famiglia a Kiev. Nessuno sa realmente cosa sta accadendo”.

L’attrice in viaggio verso il lavoro ha aggiunto: “Ovviamente potete immaginare quanto è difficile poter fare le cose quotidiane e portare avanti gli impegni di lavoro in una situazione del genere”. La Safroncik ha detto di aver provato a portare i suoi cari lontani da Kiev ma è impossibile farlo, vige la legge marziale: “Ho scoperto che chiunque venga fermato per strada sul territorio nazionale ucraino viene automaticamente arruolato con forza”. L’attrice ha rivelato che è successo al marito di un’amica: “Gli hanno dato un minuto per salutare la moglie al telefono. E’ stato cambiato di abiti e portato sul fronte, questa è la situazione attuale”, ha detto con occhi lucidi Anna Safroncik.