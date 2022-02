Iliad fa felici i suoi clienti: offerta super e tariffe ridotte. Un’iniziativa davvero lodevole in un momento particolarmente complicato

Oltre al marchio francese anche WindTre ha sposato l’idea di agevolare tutte le chiamate che verranno effettuate verso l’Ucraina nei prossimi giorni. Costi ridotti e agevolazioni.

In un periodo estremamente difficile come quello che stiamo vivendo a causa dello scoppio della guerra, è lecito attendersi dei gesti di solidarietà da parte di tutti. Proprio per questo anche i gestori telefonici non hanno potuto ignorare quando sta accadendo in Ucraina e hanno deciso di fare un passo importante verso tutti i propri utenti. In particolar modo parliamo di quanto attuato dal brand Iliad e da WindTre.

I due colossi della telefonia mobile hanno scelto di abbattere i costi per le chiamate con l’Ucraina per tutti i propri utenti. Un’iniziativa per agevolare “i collegamenti con amici e familiari“.

Iliad ha ridotto del 60% le tariffe voce verso fissi e mobili in Ucraina per tutti i suoi affiliati. Grazie a questo taglio, in vigore fino al prossimo 30 aprile, la tariffa passa da da 0,57 euro al minuto a 0,21 euro al minuto.

Iliad e WindTre al fianco dell’Ucraina: si accoda anche Fastweb, promozioni per tutti gli utenti

Per quanto riguarda invece WindTre, sono stati messi a disposizione minuti illimitati gratuiti verso l’operatore Ukraine Kyivstar, per i clienti consumer, da oggi e fino al 6 marzo 2022. Per accedere alla promozione le persone interessate riceveranno un Sms di conferma dell’attivazione, che potrà essere effettuata chiamando il 159.

Anche un altro operatore ha deciso di non rimanere a guardare e di muoversi in prima persona. Facciamo riferimento a Fastweb, che a partire da questo week end metterà a disposizione dei propri utenti condizioni super favorevoli per le comunicazioni con l’Ucraina.

Con un comunicato stampa, l’azienda ha annunciato che renderà gratuite non solo le chiamate ma anche eventuali messaggi e roaming da rete mobile per tutti i suoi clienti Privati e Professionisti sia da che verso il territorio di Kiev.

La nota recita testualmente: “A seguito delle recenti notizie internazionali, per permettere la comunicazione e la vicinanza con i propri cari, Fastweb azzera in segno di solidarietà per tutti i propri clienti residenziali e business i costi delle chiamate da rete fissa, di sms e roaming da rete mobile, da e verso l’Ucraina“.