Ilary Blasi e Francesco Totti, spunta un retroscena: “Non è una grossa sorpresa”. Nuove ombre lunghe sul futuro della coppia

I sospetti e le smentite, tra certezze e dubbi: la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti per ora non è reale, perché dobbiamo fidarci di quello che ha detto l’ex capitano della Roma. Ma intanto ci sono altri che parlano, aggiungendo particolati.

Come l’insider, un presunto amico di Totti, che si è sbottonato con il settimanale ‘Di Più’ mantenendo però l’anonimato. Secondo questa nuova versione dei fatti, siamo vicini alla fine più logica perché le tensioni in famiglia si trascinerebbero già da tempo. “La separazione era nell’aria, per chi li conosce bene non è una grossa sorpresa“.

I dissidi andrebbero avanti dalla scorso estate, anche se la fonte non spiega da che cosa siano state provocate. Ma intanto Francesco sarebbe pronto per la prima mossa. Quella di lasciare l’attico all’Eur nel quale vive con la moglie e i tre figli per trasferirsi a Casal Palocco, dove vive ancora la madre. Una decisione irrevocabile, anche perché nel frattempo gli avvocati sarebbero già al lavoro per stabilire i termini della separazione.

Ilary Blasi e Francesco Totti, la coppia ha programmi diversi: ecco cosa sta per succedere

Parole che descrivono uno scenario inquietante per chi fa invece il tifo per la coppia, ma tutte da dimostrare. Poi però ci sono anche i fatti. Francesco Totti questa sera è stato ospite da Maria De Filippi a C’è posta per te e non è nemmeno la prima volta. Ha stupito però che fosse da solo, senza Ilary pensando che fra poco più di tre settimane lei debutterà con l’Isola dei Famosi 2022.

Lui da solo a Canale 5, lei da sola su Rai 2. Succederà prossimamente perché Francesca Fagnani ha già anticipato che Ilary Blasi sarà sua ospite in una delle prossime puntate di Belve, anche se non sappiamo ancora cosa racconterà. Impegni in tv separati e forse non è un caso, come sottolineano i maligni.