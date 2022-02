Il Paradiso delle Signore, clamorosa decisione Rai: omaggio da non credere!

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore ci sarà da aspettarsi un grande omaggio ad un volto iconico della Rai: sorpresa da non credere!

Non è raro vedere omaggi all’Italia degli anni ’60 all’interno de Il Paradiso delle Signore, questa volta la Rai si supera ricordando un volto iconico della TV italiana di quel periodo: una sorpresa al di là di ogni aspettativa.

Dal 1961 al 1988 ad allietare le giornate degli italiani che seguivano la Rai c’era Rosanna Vaudetti, l’immancabile, stimatissima Signorina Buonasera che, all’epoca, annunciava tutti i programmi nel palinsesto della giornata. Grata per l’omaggio che le è stato dedicato, è la stessa Vaudetti ad annunciarlo a NuovoTv: “Quando il produttore mi ha telefonata per dirmi che avevano deciso di inserire la mia figura in due episodi non potevo crederci!”.

Dal 9 all’11 marzo, infatti, a Il Paradiso delle Signore, assisteremo alla presenza del personaggio di Rosanna Vaudetti interpretato da Rebecca Sisti alla quale, la stessa Signorina Buonasera, ha prestato dei vestiti dell’epoca indossati in Rai.

Rosanna Vaudetti a Il Paradiso delle Signore: grande sorpresa alla Rai

Estremamente entusiasta dell’omaggio che le è stato riservato, l’ormai 84enne Rosanna Vaudetti ha svelato di essersi recata sul set, ma di non aver riservato particolari consigli all’attrice che la interpreterà, Rebecca Sisti, ma che è stata presa da una grande nostalgia di quando giovane e piena di ambizioni, sognando di viaggiare e fare l’attrice. Dopo aver ringraziato per l’omaggio, la Signorina Buonasera non ha nascosto il desiderio di poter tornare sul set in qualità di attrice.

“Tornare sul set sarebbe molto divertente. Ho anche pensato alla parte”, ha ammesso a TelePiù, “potrei essere la madre della contessa Adelaide (interpretata da Vanessa Gravina) uno dei mie personaggi preferiti. Se mi vogliono sono qui”. Rosanna Vaudetti ha le idee molto chiare su quello che, ad 84 anni, vorrebbe ancora fare.

Negli anni d’oro, è stata molto amata ed apprezzata dagli italiani nel suo saper annunciare i programmi della giornata ed è stato un volto iconico per la Rai fino agli ultimi anni ’90. Aver rivisto le atmosfere del set e di quegli anni le ha portato una grande nostalgia del suo periodo più florido.