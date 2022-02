Harry e Meghan, in arrivo una svolta clamorosa: i loro fan ne sono sicuri! I duchi del Sussex hanno raccolto un grande sostegno

Dagli Stati Uniti, dove ormai risiedono stabilmente con i figli Archie e Lilibet, è arrivata una loro possibile candidatura per un riconoscimento tra i più importanti al mondo.

E’ un momento particolarmente fortunato per il duca e la duchessa del Sussex. La loro attività imprenditoriale procede a gonfie vele e le nuove produzioni per Netflix e Spotify potrebbero vedere presto la luce. Harry e Meghan sono poi come di consueto molto impegnati nel sociale e nella promozione delle loro cause di beneficienza. Tra l’altro non va dimenticato come nei prossimi mesi è attesa l’uscita del libro di memorie del principe, che dovrebbe rivelare anche alcuni particolari inediti sulla corona britannica. Negli Stati Uniti la considerazione di quella che è stata ribattezzata come la ‘Sussex Squad‘ è in continua crescita. Come riportato dal giornalista ed esperto reale Richard Eden su Twitter, nelle ultime ore i loro fan hanno promosso una clamorosa candidatura sui social.

“Tutti i loro appassionati, vorrebbero che Harry e Meghan venissero nominati per un premio Nobel per la pace“. Un movimento di tendenza che sta spopolando oltre Oceano ma anche nel Regno Unito. I commenti sono arrivati ​​dopo che duca e la duchessa hanno ricevuto un riconoscimento ufficiale dalla NAACP (National Association for the Advancement of Colored People).

Harry e Meghan, i fan vorrebbero una loro candidatura per il premio Nobel per la pace

La coppia reale parteciperà ai NAACP Awards questo fine settimana per ricevere i prestigiosi President’s Awards che celebreranno il loro “illustre servizio pubblico”.

Questo riconoscimento li porrà al fianco di personaggi straordinari come Muhammad Ali, Rihanna, LeBron James, Bill Clinton e Venus e Serena Williams.

La cerimonia è il loro primo grande evento hollywoodiano da quando hanno lasciato la famiglia reale nel gennaio 2020 e si sono trasferiti in California.

In una dichiarazione rilasciata prima della premiazione, la coppia ha spiegato: “È un vero onore essere riconosciuti dal presidente Derrick Johnson e dalla NAACP, i cui sforzi per promuovere la giustizia razziale e i diritti civili sono vitali oggi come lo erano quasi 115 anni fa. Siamo orgogliosi di supportare il lavoro della NAACP e di collaborare anche con l’organizzazione per il nuovo premio annuale NAACP-Archewell Digital Civil Rights Award, che sarà conferito alla dott.ssa Safiya Noble come parte del 53° NAACP Image Awards”.

Il presidente della NAACP Derrick Johnson ha subito risposto: “Siamo entusiasti di consegnare questo premio al principe Harry e a Meghan, che insieme hanno fatto molto per la giustizia sociale e si sono uniti alla lotta per l’equità sia negli Stati Uniti che in tutto il mondo”. Insomma il prossimo passo potrebbe essere addirittura una candidatura al premio Nobel per la pace.