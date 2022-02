Guerra Russia-Ucraina, coprifuoco dalle 17 a Kiev: “198 morti, tra cui 3 bambini”

Continuano gli attacchi dell’esercito russo in Ucraina. Le truppe del Cremlino stanno cercando di sfondare la resistenza dei militari di Zelensky con l’intento di arrivare al centro di Kiev.

Nella capitale ucraina il coprifuoco scatta alle 17, come ha annunciato il sindaco Vitalii Klirschko, “per una più efficace difesa della capitale e per la sicurezza degli abitanti”. Il provvedimento resterà in vigore fino alla mattina del 28 febbraio. “Tutti i civili saranno considerati membri del gruppo di sabotaggio del nemico”.

L’offensiva Russa arriva da più direzioni. Sparatorie in corso nelle vicinanze della stazione di Kiev e un palazzo residenziale sarebbe stato colpito da un missile. Le immagini diffuse mostrano un palazzo di una ventina di piano completamente distrutto. Non è ancora chiaro il numero delle vittime.

Secondo Viktor Lyashko, ministro della Sanità ucraino ad oggi sarebbero morte 198 persone, tra cui tre bambini. Su Facebook ha annunciato anche che sono rimaste ferite 1.115 persone, inclusi 33 bambini.

Il presidente ucraino Zelensky ha rifiutato l’offerta di evacuazione degli Usa e ha invitato la popolazione a non arrendersi. “La lotta è qui”, ha detto a Biden, “servono munizioni, non un passaggio per lasciare l’Ucraina”.

Il Consiglio di Sicurezza dell’Onu ha approvato una risoluzione di condanna verso la Russia per il diritto di vero esercitato da Mosca. La Cina continua ad astenersi anziché schierarsi con Putin. L’ambasciatore russo ha Mosca ha annunciato che l’operazione militare “presto raggiungerà gli obiettivi prefissati”.

L’Italia e Cipro hanno appoggiato l’esclusione della Russia dal sistema SWIFT, mentre tutti i Paesi occidentali hanno varato pacchetti di sanzioni molto dure nei confronti del Cremlino.