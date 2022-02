Giulia Stabile-Sangiovanni, l’annuncio che toglie il fiato: fan al settimo cielo

Dopo aver conquistato il pubblico di Amici, Giulia Stabile e Sangiovanni continuano ad emozionare i fan: l’annuncio è da brividi.

Giulia Stabile e Sangiovanni si sono conosciuti grazie al talent show di Mediaset dove, per il loro talento, hanno conquistato il pubblico del piccolo schermo. A distanza di un anno, i due sembrerebbero fare sul serio: l’ultimo annuncio ha lasciato i fan senza parole.

Raggiunta da Cosmopolitan, Giulia Stabile ha rilasciato importanti rivelazioni. La ballerina nonché vincitrice della 20esima edizione di Amici ha parlato del suo rapporto con il fidanzato. I due hanno deciso di tenersi lontani dal gossip mantenendo salda la propria privacy e questo i fans hanno imparato ad accettarlo: d’altronde serve alla loro coppia e va bene così visto che funziona.

Intanto nonostante la giovanissima età, Giulia e Sangiovanni hanno le idee chiare e come ha annunciato la 19enne romana le intenzioni sono quelle di restare insieme per sempre. Alla rivista la talentuosa e simpaticissima ballerina ha dichiarato testuali parole: “Sangio resterà al mio fianco sulle nostre giostre. Non è una sensazione, è qualcosa di più, quasi una certezza”. Giulia ha rivelato che da parte del cantante non ci sono solo parole ma soprattutto fatti: “Mi dimostra presenza tutti i giorni e non immagino cambi di rotta. Lo vedo dal suo sguardo che è sincero”.

Giulia Stabile ricorda un ultimo momento vissuto ad Amici 20 con Sangiovanni: “Avevo scoperto l’amore”

Per Giulia Stabile il percorso ad Amici 20 ha rappresentato una grande svolta nella sua vita anche grazie alla presenza di Sangiovanni. Insieme i due sono riusciti a far vivere momenti di grandi emozioni al pubblico di Mediaset. Tra l’altro, va detto, la scorsa edizione del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale Cinque ha fatto segnare grandi record in termini di ascolti.

Raggiunta da Cosmopolitan la ballerina professionista ha ricordato uno degli ultimi momenti vissuti con Sangio prima della finale ad Amici. “Le telecamere c’erano ancora, ma non pesavano più. Eravamo agitati sì, ma più emozionati. Preoccupati, ma più felici. Con Sangio tiravo le somme delle prime volte avute lì dentro. Avevo scoperto l’amore, imparato ad apprezzarmi e a piacermi senza pensare al resto”, ha chiosato la ragazza.