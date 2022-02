GF Vip, addio definitivo alla tv per un’ex concorrente: “Hanno voluto annientarmi”

Una ex concorrente del GF Vip ha dato l’addio definitivo alla televisione. Sui social è arrivato l’amaro sfogo: “Hanno voluto annientarmi”.

Allontanata dalla televisione per la partecipazione al Grande Fratello Vip. Questa è la storia di un ex gieffina, che oggi ha annunciato l’addio ufficiale alla televisione italiana. Andiamo a vedere il suo amaro sfogo.

Dopo l’allontanamento dalla televisione italiana a causa della partecipazione al Grande Fratello Vip è tornata a parlare Alda D’Eusanio. La giornalista ha infatti rivelato la sua difficile situazione lavorativa dopo il reality, che non le ha fatto più mettere piede nel piccolo schermo. Infatti nemmeno in Rai, dove la 70enne è quasi sempre stata ospite come opinionista, Alda non è stata più chiamata.

Per questo motivo la D’Eusanio, intervista da Vero ha voluto denunciare il tutto rivelando anche una querela nei confronti di Laura Pausini. Infatti Alda al settimanale ha dichiarato: “La Pausini ha minacciato la querela, cosa che poi ha fatto, chiedendomi un milione di euro di risarcimento. La verità deve venire fuori” – ha poi continuato – “Non si possono perdere anni di carriera per uno scivolone. Prima di distruggere e annientare una persona è consigliabile essere più umani“.

GF Vip, Alda D’Eusanio contro Laura Pausini: “Non ho diffamato nessuno”

Tornando sulla querelle con Laura Pausini, Alda D’Eusanio ha rivelato di aver riportato solamente delle chiacchiere da bar. La giornalista sulle pagine di Vero ha quindi ribadito: “Non ho accusato o diffamato, ho solo riportato una chiacchiera da bar e non ho avuto la possibilità di scusarmi pubblicamente perché l’editore ha dato ordine a Mediaset di non fare il mio nome”.

POTREBBE INTERESSARTI >>> “È finita definitivamente”, indiscrezione bomba su Diletta Leotta: fan scossi

Sulla sua presa di posizione Alda ha poi continuato: “Nemmeno i miei amici potevano citarmi dalla d’Urso, hanno voluto annientarmi. Ho aspettato due mesi che qualcuno di loro si facesse vivo, poi ho denunciato“. La partecipazione al GF Vip, per Alda è stata come bruciare oltre 40 anni di carriera. Oltre a Laura Pausini anche il produttore discografico Adriano Aragozzini ha chiesto un milione di euro di danni della gioranlista.

LEGGI ANCHE >>> “È spaventoso, un po’ male al cuore”. Giulia De Lellis e lo sfogo che ha commosso tutti

Nello specifico Alda avrebbe attrubuito ad Aragozzini la distruzione della sua carriera. Sulla vicenda, però, la D’Eusanio non è voluta tornare. Quel che è certo è che la presentatrice dopo il reality show ha avuto danni economici, psicologici, di immagine e professionali. Inoltre Alda ha ammesso che le parole sul compagno di Laura Pausini erano fuori luogo ma ha ribadito che non c’era alcun intento offensivo.