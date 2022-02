Gemma Galgani, arriva la confessione a sorpresa: “A volte devo spegnere la tv”. Clamoroso retroscena sulla vita privata della dama

Da una decina d’anni Gemma Galgani è entrata nelle case degli italiani, almeno quelli che non si perdono una puntata di Uomini e Donne. La dama che vive in pianta stabile a Torino, anche se è di origine toscana, è ormai un simbolo del Trono Over.

E fino ad oggi credevamo di sapere tutto sui di lei, ma per la prima volta parla chi la conosce bene, confessando quanto soffra nel vederla in tv. Silvana, una delle due sorelle di Gemma, è stata intervistata in esclusiva dal magazine di ‘Uomini e Donne’ parlando anche del suo contrastato rapporto con Tina Cipollari.

Liti e provocazioni che a lei proprio non vanno giù: “Ci sono momenti in cui devo spegnere la televisione. Per Tina. Lei non si comporta bene nei confronti di mia sorella, le dice delle cose, forse qualche volta anche giuste, ma con modi e toni che non tollero. Mi addolora anche quando la svilisce. Usa termini troppo aggressivi con lei, a volte vorrei alzare il telefono e dirgliene quattro, anzi otto”.

Gemma Galgani, arriva la confessione a sorpresa: sono state le sorelle a convincerla

La verità è che Gemma nella vita di tutti i giorni non è solo quella che appare in tv: “Mia sorella è buona, generosa, forse troppo. Si è sempre buttata a capofitto nelle cose. Ogni volta non era una storia d’amore, era ‘la storia d’amore’. Non era un lavoro, era ‘il lavoro’. Lei è fatta così.”

E ammette che fin da giovane è sempre stata bellissima e ribelle, non ce la faceva proprio a stare chiusa in casa. Ma per sua sorella, che è più piccola, la Galgani è sempre stata un mito, per la sua voglia di vivere e perché riusciva sempre a mettersi la centro dell’attenzione.

LEGGI ANCHE >>> Striscia la notizia, grande ritorno dietro al bancone: Toffanin saluta

LEGGI ANCHE >>> Tommaso Zorzi, il “No” spiazza tutti: spunta al suo posto un altro ex vincitore

Tanti anni dopo sono state le due sorelle, lei e Anna, a convincerla che era il caso di partecipare a Uomini e Donne perché in quel periodo la Galgani aveva bisogno di novità. Non si aspettavano certo che avrebbe trovato una rivale così scatenata come Tina che non la fa esprimere come vorrebbe.