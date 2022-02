Fosca Innocenti anticipazioni, finale col botto: un omicidio sconvolge tutti!

Spuntano le prime anticipazioni sul finale della serie tv Mediaset, Fosca Innocenti. Un omicidio sconvolgerà tutti i telespettatori.

Fosca Innocenti è la serie televisiva con protagonista Vanessa Incontrada. In queste settimane la serie ha ricevuto un grande consenso di pubblico. Adesso è pronta al capitolo finale: andiamo a vedere tutte le anticipazioni.

Il prossimo 4 marzo, Canale 5 trasmetterà l’ultima puntata di Fosca Innocenti. La serie televisiva che vede protagonista Vanessa Incontrada ha riscosso un grande consenso dal pubblico, convincendo anche i vertici del Biscione grazie agli ascolti altissimi. A produrre la puntata ci ha pensato Banijay Studios Italy per Rti, che la prossima settimana mostrerò a tutti l’ultima puntata intitolata ‘Una dignitosa sepoltura‘.

Nel corso di questa puntata vedremo il vicequestore di Arezzo pronta ad indagare su un altro caso di omicidio avvolto nel mistero. Allo stesso tempo, Fosca dovrà trovare un equilibrio anche nella sua vita sentimentale. Infatti Cosimo è in partenza per New York e la Innocenti dovrà decidere se farlo partire o rivelare i suoi sentimenti all’uomo. Inoltre intorno ai due personaggi principali, si svilupperanno anche le vicende degli altri protagonisti della serie televisiva.

Fosca Innocenti, tutto pronto per l’ultima puntata: cosa succederà

Sul web sono iniziate a spuntare le anticipazioni sull’ultima puntata di Fosca Innocenti, che andrà in onda il prossimo 4 marzo. Il personaggio interpretato da Vanessa Incontrada indagherà sulla morte di Don Rocco. Il parroco verrà trovato senza vita da una clandestina e l’omicidio del sacerdote farà molto scalpore in comunità.

Secondo le anticipazioni dell’ultima puntata, Fosca Innocenti deciderà di allargare le indagini a tutta la comunità parrocchiale e verranno alla luce del sole delle verità inimmaginabili. Inoltre al funerale di Don Rocco ci sarà anche un’ex prostituta che però viveva in canonica.

Inoltre dopo l’ultimo episodio ci saranno delle tensioni tra Fosca Innocenti e Cosimo. I telespettatori quindi sono curiosi di scoprire se l’oste partirà per New York lasciando sola proprio la protagonista della serie televisiva. I colpi di scena sono dietro l’angolo, appuntamento quindi al 4 marzo, con l’ultima puntata che verrà trasmessa a partire dalle ore 21:25 sempre su Canale 5.