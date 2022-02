“È finita definitivamente”, indiscrezione bomba su Diletta Leotta: fan scossi

Nuova clamorosa indiscrezione di gossip su Diletta Leotta. Per la showgirl di DAZN arriva l’ennesima delusione: cos’è successo da poco.

Si torna a parlare di Diletta Leotta, nuovamente protagonista della cronaca rosa. Infatti la showgirl di DAZN è nuovamente delusa ed avrebbe concluso anche la sua ultima relazione sentimentale: tutti i dettagli.

Diletta Leotta è tornata single. Sarebbe questa la grande notizia di cronaca rosa nell’ultima ora ed a riportarla ci ha pensato Diva e Donna. Secondo il settimanale, infatti, la presentatrice avrebbe appena concluso la sua relazione con il modello Giacomo Cavalli. I due infatti si sarebbero frequentati negli ultimi mesi, un flirt che sembrava evolversi in qualcosa di serio, sebbene non abbiano mai ufficializzato la loro relazione. Secondo gli ultimi gossip, quindi, la storia dei due sarebbe già naufragata.

In questo periodo Diletta sembrerebbe maggiormente concentrata sul lavoro e sulle amiche. Proprio tra queste troviamo anche la cantante Elodie Di Patrizi e la giornalista Lorenza Di Prima. La Leotta infatti non viene paparazzata da diverso tempo ed è letteralmente sparita dai radar dei fotografi. Con molte probabilità, infatti, la showgirl ha voluto allontanarsi dai riflettori specialmente dopo il clamore dell’ultimo anno e dopo la rottura con Can Yaman.

Diletta Leotta ha rotto con Giacomo Cavalli: chi era il modello

Diletta Leotta è stata la grande protagonista del gossip italiano nel 2021. La sua storia con Can Yaman ha affascinato tutti, dai suoi fan ai più scettici che sono arrivati addirittura a pensare che si trattasse di una messa in scena solo per creare clamore. Inoltre la showgirl ha fatto discutere anche per la sua festa di compleanno alla quale erano presenti ballerine con in testa dei candelabri.

Dopo la rottura con Can Yaman, Diletta sarebbe caduta tra le braccia di Giacomo Cavalli. Infatti il modello classe 1993 è nato e cresciuto a Brescia. Durante la sua vita è riuscito a conseguire anche la laurea in Economia e Gestione Aziendale ed ha iniziato a lavorare nel mondo della moda solamente per caso, dopo che un talent scout ha notato la sua somiglianza con il modello Simon Nessman.

Inoltre Giacomo è figlio di un grande velista come Beppe Cavalli. Nel corso della sua vita anche Giacomo ha tentato la carriera da velista ma invano. Diletta e Giacomo si erano conosciuti lo scorso autunno ad Ibiza. Tra i due il flirt è andato a lungo ed è sfociato anche in una breve relazione che si è conclusa da poco.