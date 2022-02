Protagonista di Sanremo 2022 alla conduzione di un programma Rai: da non credere!

L’ex di Sanremo 2022 ha ricevuto una proposta incredibile e potrebbe essere alla conduzione di un programma tutto suo. Ecco i dettagli di questa incredibile notizia che potrebbe segnare una svolta importante nella sua carriera.

Maria Chiara Giannetta è stata scelta da Amadeus come la quarta co-conduttrice di Sanremo 2022. L’attrice, che ha fatto il pieno di ascolti con la fiction Blanca e con il suo ruolo in Don Matteo, ha stupito il pubblico con la sua bravura nella conduzione. Nonostante non avesse precedenti esperienze come presentatrice, è riuscita a ritagliarsi un suo ruolo.

Maria Chiara durante Sanremo 2022 non è mai stata banale, ed ha saputo portare una ventata di freschezza ed ironia. Il dialogo d’amore inscenato con Maurizio Lastrico, che ha utilizzato i titoli di canzoni famose, ha divertito ma allo stesso tempo ha anche alimentato il gossip intorno alla coppia. Entrambi risultano single, potrebbe esserci del tenero?

Il dialogo d’amore svela il rapporto fra i due?

Dopo Sanremo, FqMagazine ha chiesto proprio a Lastrico di confermare la relazione che c’è fra lui e la Giannetta. L’attore ha spiegato che il dialogo è nato due anni prima da un gioco che facevano sul set delle riprese di Don Matteo. Fra lui e Maria Chiara ci sarebbe una forte chimica artistica, e lui si sentirebbe fortunato a poterla frequentare come amico.

Lastrico ha sottolineato le doti della Giannetta: nonostante non abbia molta esperienza di teatro, ha saputo dimostrare di saper ascoltare il pubblico, adattando le battute alle reazioni della sala. In Rai devono aver fatto le stesse osservazioni di Lastrico: come riporta il settimanale Vero, infatti, sarebbe stato proposto un programma all’ex di Sanremo.

Ecco quale programma è stato proposto all’ex di Sanremo

Non si conoscono ancora i dettagli della proposta Rai a Maria Chiara Giannetta, ma di sicuro questa sarebbe per lei una possibilità unica di mettersi finalmente alla prova come conduttrice di un programma. Ci sarà però da aspettare un po’ di tempo per vederla di nuovo al timone di un programma Tv: l’offerta riguarderebbe la prossima stagione.