Don Matteo 13, clamoroso ritorno: i telespettatori non stanno nella pelle

Un clamoroso ritorno a Don Matteo 13, una notizia che fa sognare i fan della longeva fiction targata Rai Uno: l’inaspettato colpo di scena

Spesso e volentieri, le interviste degli attori che interpretano ruoli all’interno di fiction regalano qualche spoiler ed è proprio quanto accaduto con Don Matteo 13. Maurizio Lastrisco, infatti, si è lasciato sfuggire un colpo di scena non indifferente.

Non appena cesserà la messa in onda di Doc – Nelle tue mani 2 -che si protrarrà per una settimana oltre quella prevista per l’ultima puntata a causa del recupero di quella non andata in onda a causa dei conflitti tra Russia e Ucraina- avrà inizio finalmente Don Matteo 13 che ha in previsione tantissime novità. Tra queste, la più importante è senza dubbio l’assenza di Terence Hill sostituito da Raoul Bova nei panni di Don Massimo.

Più di questo non si sa molto, perché gli spoiler sono assolutamente vietati. Maurizio Lastrico, però, intervistato da TelePiù si è lasciato sfuggire un piccolo particolare che farà impazzire i fan: “Di sicuro tra Marco e Anna (Maria Chiara Giannetta) c’è ancora un sentimento forte”. Oltre ciò, ha anche svelato che loro stessi ricevono il copione man mano senza sapere per filo e per segno cosa gli aspetta.

Don Matteo 13, qual è il destino di Marco e Anna?

Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico hanno dimostrato di essere una coppia vincente nel lavoro, anche col loro siparietto al Festival di Sanremo 2022 con cui hanno stupito tutti in mondovisione:

In Don Matteo i due sono una coppia e l’attore ligure ha svelato a TelePiù: “Hanno una paura tremenda di lasciarsi andare. E per sapere se la supereranno dovremo aspettare ancora un po’”.

L’intesa tra i due attori è evidente, tanto che in molti si sono chiesti se i due fossero una coppia. Entrambi fanno mistero della loro vita privata, Maurizio Lastrico in una passata intervista ha rivelato di avere una compagna con cui convive, mentre Maria Chiara Giannetta non ha mai parlato di qualcuno che l’accompagna. Tuttavia, proprio sul loro grande rapporto l’attore ligure si è lasciato andare ad una dichiarazione importante: “Non mi era mai capitato di vivere un’amicizia così intensa dopo i 20 anni. Ci intendiamo su tutto, siamo due fidanzati artistici”.