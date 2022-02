Cos’è Swift e quali sarebbero le conseguenze se la Russia venisse esclusa

Cipro ha confermato che non bloccherà la decisione di escludere la Russia dal sistema Swift. Subito dopo, l’Italia ha comunicato lo stesso, “appoggiando in pieno la linea dell’Unione europea sulle sanzioni alla Russia, incluse quelle dell’ambito Swift”.

Lo scopo è paralizzare la finanza russa tagliandola fuori dal circuito globale dei pagamenti bancari attraverso l’esclusione dal sistema circolatorio della transazioni commerciali internazionali. Non una guerra militare nei confronti di Putin quindi. La guerra dell’Occidente per fermare il Cremlino è finanziaria.

Cos’è il sistema Swift

Ma vediamo cos’è il sistema Swift, acronimo di Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Si tratta di un sistema di messaggistica sicuro, universalmente accettato che ad oggi è il metodo universale per chiudere velocemente i pagamenti di beni, servizi, materie prime, prodotti energetici. Ordini, scambi in valuta, vendite e acquisti passano da lì, con oltre 11mila aziende e istituzioni finanziarie aderenti, una presenza in oltre 200 Paesi e un traffico di 42 milioni di messaggi al giorno, scrive Ansa.

Per escludere la Russia dalla società cooperativa che è stata fondata nel 1973 e con sede a Bruxelles, servirebbe una sanzione dell’Ue, recepita poi dalla Banca centrale belga che supervisiona Swift insieme con i rappresentati di Federal Reserve System, Bce, Banca del Giappone e altre.

Quali conseguenze per il mondo se si esclude la Russia

La decisione di escludere la Russia avrebbe un potenziale devastante per l’economia del Paese. Nel 2014 l’ex ministro delle Finanze russo Alexei Kudrin stimò un calo del Pil del 5% annuo. È già successo all’Iran nel 2012 e al Venezuela. La decisione avrebbe pesanti ramificazioni internazionali, ma al centro di tutto c’è, ancora una volta, l’energia. Tutte le transazioni con con le quali l’Occidente acquista il gas e il petrolio da Mosca non sarebbero più possibili e si tratta di 700 milioni di dollari al giorno.

“Il nostro pacchetto di sanzioni è stato fatto in modo da permettere che continuino i pagamenti di energia”, ha affermato Biden. Un’altra preoccupazione è che la Russia, magari insieme alla Cina, possa sviluppare sistemi alternativi. La Banca di Russia ci ha già provato nel 2014, raccogliendo però solo 400 adesioni.