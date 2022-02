Benzina e Diesel, aumento dei prezzi: cifre altissime per gli automobilisti

L’aumento dei carburanti è un terribile dato di fatto che si è abbattuto sugli automobilisti di tutta Italia: i prezzi salgono ancora

Il rincaro prezzi del 2022 non è roba da poco, tutt’altro. Benzina e Diesel si accodano ad una già lunga lista di materie che hanno subito un aumento vertiginoso del prezzo: il costo per avere una vettura si fa sempre più alto.

Non c’è pace per i possessori di vetture, auto o moto che siano, che vedono il carburante salire alle stelle. Dal 1 gennaio 2022, infatti, benzina, diesel e GPL sono aumentati spropositatamente ed a vista d’occhio in tutti i rifornitori di carburante e la questione è diventata molto seria agli occhi degli italiani.

Stando a quanto diffuso dall’osservatorio dei prezzi del Ministero dello Sviluppo, con Ministro il laureato in Economia e Aziendale e commercialista Giancarlo Giorgetti, i costi registrati su circa 15milioni di impianti sono i seguenti:

Benzina self service a 1,837 euro/litro (da 1,825 a 1,858 in base al marchio);

Diesel a 1,712 euro/litro (da 1,704 a 1,720);

Benzina servito a 1,972 euro/litro (da 1,907 a 2,060);

Diesel a 1,851 euro/litro (da 1,786 a 1,924);

GPL servito a 0,828 euro/litro (da 0,819 a 0,837);

Metano servito a 2 euro/kg (prezzi praticati tra 1,783 e 1,786).

Rincaro prezzi 2022, non solo carburante: italiani affossati dagli aumenti

L’inizio del 2022 non è stato molto felice per gli italiani che si sono visti piombare addosso un rincaro prezzi per qualsiasi materia prima. Dagli scaffali del supermercato, alle pompe di benzina, fino alle utenze di luce e gas: gli aumenti di prezzo hanno sorpreso milioni di italiani improvvisamente.

LEGGI ANCHE > > > Iliad fa felici i suoi clienti: offerta super e tariffe ridotte

NON PERDERTI > > > Prezzo della benzina alle stelle: tutti i trucchi per risparmiare

Ad affaticare ulteriormente le tasche degli italiani, e non solo, c’è quanto di deplorevole sta avvenendo in Ucraina con gli estenuanti attacchi dalla Russia. La geopolitica insegna che questo tipo di conflitti generano un effetto domino che, inevitabilmente, va a gravare anche sull’economia mondiale, non soltanto dei Paesi coinvolti. Se da gennaio i prezzi in generale sono aumentati, c’è da aspettarsi che possa accadere qualcosa di molto peggio nei prossimi mesi, specialmente al termine del conflitto: sarà lì che si vedranno le ripercussioni peggiori per tutti i Paesi economicamente coinvolti con la Russia o l’Ucraina.