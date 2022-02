Anticipazioni Il paradiso delle signore: Stefania scappa, il nuovo socio cambia tutto

Le anticipazioni riguardanti le puntate de Il paradiso delle signore che andranno in onda fino all’11 marzo vedono il nuovo socio del centro commerciale pronto a cambiare tutto. Stefania, nel frattempo, seguirà e farà una scoperta su Ezio.

Nelle puntate de Il paradiso delle signore che andranno in onda fino all’11 marzo si vedrà al centro delle trame l’ingresso di Dante Romagnoli come nuovo socio del centro commerciale. Fra lui e Vittorio Conti la comunicazione si farà sin da subito molto difficile. Quest’ultimo non avrà timore dell’altro e deciderà di affrontarlo apertamente.

Dante cercherà di promuovere Il paradiso delle signore in maniera innovativa. Cercherà quindi di coinvolgere una delle popolari “Signorine Buonasera“, ovvero le presentatrici televisive che annunciano i programmi. All’ultimo momento, ci sarà un avvenimento che impedirà alla conduttrice di raggiungere il grande magazzino, facendo saltare tutto.

Chi è davvero Gloria? L’indagine di Stefania

Nelle puntate de Il paradiso delle signore che saranno trasmesse fino all’11 marzo sarà dedicato ampio spazio alla Festa della donna, ricorrente appunto il giorno 8. Sarà infatti un’ulteriore occasione per guardare più a fondo nelle dinamiche e nelle storie femminili, attorno a cui ruotano tutte le trame della serie Tv della Rai.

Stefania si renderà conto che c’è qualcosa di strano nel comportamento di Ezio, e comincerà quindi a seguirlo più da vicino. I suoi sospetti saranno confermati quando scoprirà che ha una frequentazione con Gloria Moreau. Si renderà conto che anche nella sua famiglia ci sono delle incongruenze e quindi cercherà di indagare anche su quel fronte.

Anticipazioni Il paradiso delle signore fino all’11 marzo: Stefania scappa

Stefania parlerà apertamente con Marco del segreto della sua famiglia, che non riesce più a tenere per sè. Inoltre, nel corso delle sue ricerche troverà una lettera che cambierà il corso della sua vita. Da quella missiva, infatti, capirà che Gloria è la sua vera madre naturale. Sarà sconvolta dalla notizia inaspettata, e scapperà di casa.

Nel frattempo, mentre Dante inviterà a cena Beatrice, Maria deciderà di vuotare il sacco con Irene riguardo quanto successo nel suo viaggio a Roma. Agnese si era già insospettita e preoccupata riguardo lo stato di salute della relazione con Rocco, ma adesso c’è la conferma che i due si sono lasciati. Maria deciderà quindi di tornare a Milano.

Ecco un curioso filmato del backstage che vede alcuni protagonisti della famiglia Colombo scherzare fra loro: