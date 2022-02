Ana Mena torna sulla frecciatina a Francesco Monte: dichiarazioni incredibili

Ana Mena è tornata sulla polemica che vede protagonisti lei e Francesco Monte. Dopo quanto detto dall’influencer circa la partecipazione di una spagnola a Sanremo, la cantante ha voluto spiegare la sua posizione ed il suo tweet.

La partecipazione di Ana Mena a Sanremo 2022 è stata molto contestata. Una delle persone che l’hanno criticata pubblicamente è Francesco Monte: secondo lui non avrebbe potuto esserci sul palco dell’Ariston perchè spagnola, e quindi ha fatto eco alla gaffe di due anni fa di Matteo Salvini, che pensava Mahmood non fosse italiano.

In realtà, secondo il regolamento della gara musicale, il direttore artistico può anche invitare cantanti stranieri. Ana Mena non ha raccolto un grande successo nelle votazioni del Festival, ed infatti il suo brano è sempre rimasto nelle ultime posizioni della classifica, per poi essere comunque messo in rotazione molto di frequente sulle radio.

Ana Mena e Francesco Monte: il significato del tweet

In questi giorni Ana Mena ha pubblicato un tweet giudicato da molti come uno sbeffeggiamento di Francesco Monte. L’influencer da qualche tempo cerca di lanciare la sua carriera anche nel mondo musicale, e quindi, come tanti altri artisti italiani, ha partecipato all’evento Una voce per San Marino, che garantisce al vincitore l’accesso all’Eurovision.

Proprio mentre si esibiva Francesco Monte, Ana Mena ha pubblicato il seguente messaggio: “Hahahahahaha sto volando“. Immediatamente, i suoi fan hanno iniziato a rispondere paragonando la sua esibizione a Sanremo con quella del suo presunto rivale canoro a San Marino. Nel corso di un’intervista a Verissimo, però, Ana Mena avrebbe smentito tutto.

La spiegazione incredibile della cantante e le parole per Rocco Hunt

Ci sarebbe una spiegazione molto fantasiosa, e forse non credibile, dietro il messaggio di Ana Mena che molti hanno letto come una presa in giro all’influencer. La cantante ha spiegato che in quel momento era appena atterrata in Spagna, e stava guardando su Tik Tok alcuni video. L’ha molto colpita quello di un prete che la imitava.

Dunque il messaggio “sto volando” sarebbe stato riferito al filmato divertente. Ana Mena ha sottolineato di non essere una persona che cerca le polemiche. Nel corso dell’intervista ha anche chiarito di essere single e di non essere sicura di aver mai provato il vero amore. Inoltre, ha ringraziato moltissimo Rocco Hunt, che ha definito come un fratello.

Ecco il tweet dell’ennesima polemica fra Ana e Francesco: lei ha spiegato di non aver cancellato il messaggio per non dare ulteriore seguito mediatico alla vicenda.