“William è preoccupatissimo”, ansia a Buckingham Palace: nessuno se lo aspettava

Il principe William è sempre più preoccupato a causa di Kate Middleton.

Spuntano ulteriori novità da Buckingham Palace, con un principe William sempre più preoccupato. Infatti una richiesta di Kate Middleton ha incasinato il principe: cosa sta succedendo.

Kate Middleton è pronta per la quarta gravidanza della sua vita. Stavolta però la duchessa di Cambridge non avrebbe l’appoggio del principe William, scettico riguardante l’arrivo di un nuovo bambino. Stavolta non si parla di nessuna voce di Gossip, ma riferirlo ci ha pensato la diretta interessata. La duchessa di Cambridge ha quindi espresso il desiderio di maternità nel corso del suo viaggio in Danimarca.

Infatti Kate ha avuto modo di approfondire il caldo tema durante una visita all’Università di Copenhagen, parlando del caldo tema dell’Infant Mental Health Project. L’iniziativa infatti è nata per approfondire e promuovere il benessere psicologico dei bambini. Parlando con una giornalista, la Middleton ha ammesso di diventare “malinconica” quando entra in contatto con i bimbi. La moglie del futuro re ha ammesso: “William è molto preoccupato quando incontro bambini con meno di un anno. Perché poi torno a casa e gli dico: Facciamone un altro“.

William non è pronto ad una nuova gravidanza di Kate: “È molto preoccupato”

Kate Middleton quindi dopo George, Charlotte e Louis sarebbe pronta ad affrontare una nuova gravidanza ed allargare la famiglia con un nuovo bambino. La duchessa di Cambridge non ha mai fatto mistero di questa sua volontà. Qui però c’è grande distanza con il marito, William, che invece vorrebbe evitare l’arrivo del quarto bambino e più volte si è opposto, specialmente dopo la nascita del piccolo Louis.

Inoltre recentemente la coppia ha fatto visita ai volontari della charity Church on the Street a Burnley, nel Lancashire. Proprio in quell’occasione William fu molto chiaro sul desiderio della moglie ed affermò: “Non mettete nuove idee nella testa di mia moglie!“, il tutto mentre Kate prendeva in braccio un neonato. Quindi adesso la duchessa ha in mente solamente il quarto figlio, ma starà al principe decidere se esaudire o meno questo desiderio.