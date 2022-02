Uomini e Donne anticipazioni, nuove esterne per Matteo Ranieri: spronato da Maria

Nuovi colpi di scena a Uomini e Donne: cosa succederà prossimamente tra i protagonisti del talk show di Mediaset

Nella giornata di ieri Maria De Filippi ha registrato una nuova puntata di Uomini e Donne e stando alle ultime indiscrezioni, ben presto, al centro della scena troveremo Matteo Ranieri.

L’ultima puntata di Uomini e Donne registrata nella giornata di ieri, giovedì 24 febbraio 2022, ha dato ampio spazio al bel tronista Matteo Ranieri. Il 29enne dopo aver perso due corteggiatrici ha deciso di uscire in esterna con una nuova arrivata. Ma procediamo con ordine: dopo aver perso Denise, Matteo è costretto a fare i conti anche con l’assenza di Federica.

Da quando è stata male a causa della febbre, la napoletana è assente nello studio di Mediaset e in molti si chiedono se mai ritornerà: Federica dovrebbe essere negativa al Covid ma nonostante ciò continua a mancare a Uomini e Donne. Ecco che Maria De Filippi ha spinto il bel Ranieri nelle braccia di nuove corteggiatrici ed il 29enne è già uscito con due di queste: Valeria e Nicole.

Anticipazioni Uomini e Donne, nuove esterne per Matteo Ranieri e litigi nel trono over

Matteo Ranieri ha perso due corteggiatrici a Uomini e Donne. Dopo Denise anche Federica è scomparsa dalla scena. La 28enne napoletana ha avuto la febbre con tampone negativo ma vista la sua assenza nel talk show di Mediaset, sul web prende sempre più quota l’ipotesi che la ragazza si possa essere positivizzata in un secondo momento.

Intanto, spinto dalla padrona di casa, Matteo è uscito in esterna con due new entry. Ma se con il trono classico troviamo il bel genovese al centro della scena, nel trono over ad attirare l’attenzione saranno Ida e Alessandro. Stando alle ultime anticipazioni, i due hanno avuto l’ennesimo litigio e sembrerebbero essere sempre più vicini alla rottura definitiva.