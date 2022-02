Ucraina, sit-in a due passi dall’ambasciata russa: “Putin giù le mani”

‘Putin giù le mani dall’Ucraina’: la comunità ucraina in Italia si è radunata a Roma in viale di Castro Pretorio, a due passi dall’ambasciata russa, per protestare contro gli attacchi russi avvenuti alle prime luci dell’alba. “Siamo alle porte della terza guerra mondiale e dobbiamo essere uniti per fermare l’aggressore Putin”, spiega il presidente dell’Associazione ucraini cristiani in Italia. In Ucraina ci sono amici e famiglia, “ci dicono che va tutto bene per tranquillizzarci, ma non è così”. Attaccati ai telegiornali, sale la tensione di chi è lontano dal proprio Paese e spera che gli altri Paesi, compresa l’Italia, possano aiutare l’Ucraina a ritrovare la pace.