Tim, arriva l’attesissima svolta: gli abbonati possono finalmente fare festa

Grande svolta per gli abbonati a Tim. Infatti tutti i clienti dell’operatore italiano potranno fare festa: ecco cosa sta succedendo.

Novità incredibile per tutti gli abbonati di Tim. I clienti dell’operatore blu italiano potranno finalmente gioire a causa di un ribasso a dir poco inaspettato. Andiamo quindi a vedere il piano del colosso contro Iliad e tutte le reti low-cost.

Gli abbonati a TIM potranno finalmente festeggiare, con l’arrivo di una nuova promozione ed una serie di vantaggiose tariffe nel campo della telefonia mobile. Questa volta la novità è indirizzata a tutti i clienti che decidono di sottoscrivere una ricaricabile con il gestore italiano potranno ottenere alcune promozione alterative alle iniziative low cost di Iliad. Tra tutte queste offerte ci sarà spazio per tutti quei piani tariffari definiti Wonder. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo e l’iniziativa presa dall’operatore italiano.

Tim, promozione super per i clienti: pronti a contrastare Iliad

Tim ha quindi deciso di lanciare due promozioni definite Wonder. Infatti in una prima tariffa tutti i clienti avranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 70 Giga per navigare in rete con le velocità del 4G. Tutta questa offerta sarà disponibile a solamente 9,99 euro da pagare ogni trenta giorni.

Mentre invece nella seconda promozione Wonder, tutta l’utenza che deciderà di attivarla avrà a disposizione un pacchetto leggermente più sottile. Al suo interno sono compresi consumi senza limiti per le telefonate, gli SMS ed anche 50 Giga per la connessione di rete. Il costo di questo piano promozionale è leggermente più vantaggioso. Con l’utente che per ottenere la promozione dovrà pagare solamente 8,99 euro al mese.

Tutti gli utenti che vorranno attivare le due promozioni potranno usufruire dei costi bloccati almeno per i primi anni di promozione. Con questa mossa Tim è pronta a contrastare il dominio di Iliad, che nell’ultimo anno è diventato un vero e proprio colosso della telefonia mobile. Le tariffe Wonder non sono a disposizione per coloro che hanno già una Sim operativa. Inoltre le due promozioni non potranno essere attivate online.