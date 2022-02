Terribile notizia per un artista di Sanremo, arrestata sua moglie: il motivo

Un artista che ha partecipato più volte al Festival di Sanremo si è trovato avvolto in una terribile notizia: sua moglie è stata arrestata

Una notizia sconvolgente per il volto celebre del Festival di Sanremo, kermesse cui ha preso parte più volte, che è stato sorpreso nell’apprendere che sua moglie è stata arrestata per diversi motivi.

Arrestata e poi rimessa in libertà Lisa Lelli, la moglie 42enne dell’artista Daniele Silvestri. La donna, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, è stata sorpresa intorno alle 14:30 di mercoledì con oggetti rubati all’interno della propria borsa. La Lelli, infatti, è stata fermata da un vigilante del ristorante e grande magazzino Eataly in piazzale 12 Ottobre 1492, all’Ostiense.

Come se il reato di furto non fosse abbastanza, la donna ha reagito molto male anche al fermo del vigilante che è stato aggredito, graffiato e preso a calci mentre quest’ultimo cercava di farsi consegnare rossetti ed altro materiale contenuto nella sua borsa.

Daniele Silvestri sconvolto: la moglie Lisa Lelli è stata arrestata

Ad aggravare la posizione della moglie di Daniele Silvestri, secondo quanto rapportato dalla Polizia, ci sarebbe il fatto che, all’arrivo delle forze dell’ordine chiamate dalla vigilanza del ristorante e grande magazzino Eataly, Lisa Lelli avrebbe opposto resistenza anche a loro, una volta portata al commissariato Colombo in via Percoto, alla Garbatella. Un atteggiamento senza giustificazioni da parte della donna del mondo dello spettacolo che, in passato, ha recitato in alcune fiction, come Donna detective.

LEGGI ANCHE > > > Giorgio Manetti e Gemma Galgani, nuovo scontro in tv: pubblico senza parole

NON PERDERTI > > > Silvia Toffanin preoccupata, non funziona nulla: Mediaset cambia strategia?

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, non è la prima volta che Lisa Lelli compie un atto del genere, ma in passato è riuscita ad allontanarsi senza far fuggire la notizia dell’arresto. È anche per questo motivo che al ristorante e grande magazzino Eataly la donna è stata riconosciuta immediatamente dalla vigilanza del posto, nonostante non avesse alcun precedente con la polizia.

Attualmente le due guardie giurate ferite sono state dimesse dal Cto di Garbatella con quattro e quindici giorni di prognosi. Né Daniele Silvestri, né Lisa Lelli sono intervenuti per commentare l’accaduto.