Silvia Toffanin preoccupata, non funziona nulla: Mediaset cambia strategia? La nuova svolta della conduttrice non convince fino in fondo

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 4.971.000 spettatori con il 19.4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.052.000 spettatori con uno share del 15.8%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.500.000 spettatori con il 5.8%.

Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.144.000 spettatori con il 4.5%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.316.000 spettatori (5.3%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.651.000 spettatori (6.4%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.158.000 individui all’ascolto (4.6%), nella prima parte, e 1.174.000 spettatori (4.6%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.930.000 spettatori (7.5%). Su Tv8 il prepartita di Uefa Europa League ha interessato 435.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove Don’t Forget The Lyrics – Stai sul Pezzo ha raccolto 411.000 spettatori con l’1.6%.

TG1

Ore 20.00 6.156.000 (25.8%)

TG5

Ore 20.00 5.177.000 (21.5%)

Silvia Toffanin si prepara ad accogliere nel salotto di Verissimo la star di Hollywood Robert Pattinson. L’attore, noto per aver vestito i panni del vampiro in Twilight, è attualmente impegnato nel tour promozionale del nuovo film The Batman di Matt Reeves, in cui interpreta per la prima volta il supereroe. “Un divo del cinema internazionale: sabato a #Verissimo, per la prima volta, il nuovo Batman… Robert Pattinson”, si legge nel post Instagram del programma. Le fan dell’attore inglese commentano impazzite. L’appuntamento è sabato 26 febbraio su Canale 5. Il cast di The Batman è composto anche da Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis e Colin Farrell.

Silvia Toffanin preoccupata, la rivincita arriva con il Grande Fratello Vip 6

Nella serata di ieri, giovedì 24 febbraio 2022, su Rai1 – dalle 21.31 alle 23.32 – Speciale TG1 per seguire gli aggiornamenti sul conflitto russo-ucraino ha interessato 3.012.000 spettatori pari al 13.7%. Su Canale 5 – dalle 21.41 all’1.27 – Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 3.095.000 spettatori pari al 20.1% di share (GF Vip Night di 7 minuti: 1.502.000 – 32.8%; Live di 5 minuti: 721.000 – 18.3%). Su Rai2 Miami Beach ha interessato 1.018.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su Italia 1 Harry Potter e i doni della Morte – parte I ha intrattenuto 1.184.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 Mia Martini, fammi sentire bella ha raccolto davanti al video 1.131.000 spettatori pari ad uno share del 4.9%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.083.000 spettatori con il 6.2% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 1.011.000 spettatori con uno share del 5.9%. Su Tv8 l’incontro di Europa League Napoli-Barcellona segna 1.446.000 spettatori con il 6%. Sul Nove A Testa Alta ha raccolto 422.000 spettatori con l’1.8%. Su Rai4 Sabotage registra 250.000 spettatori con l’1.1%. Su Iris Demolition Man ha ottenuto 353.000 spettatori con l’1.5%. Su Sky Uno Masterchef ha raccolto 567.000 spettatori con il 2.7%.

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.391.000 spettatori (19.8%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.700.000 spettatori (23%). Su Canale 5 Avanti il Primo segna 2.629.000 spettatori (15.9%) mentre Avanti un Altro ha interessato 3.812.000 spettatori (19.1%). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 621.000 spettatori (3.2%) mentre 9-1-1 ha raccolto 779.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 403.000 spettatori con il 2.2%. CSI Miami ha ottenuto 476.000 spettatori (2.1%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.795.000 spettatori con il 13%. Blob segna 1.055.000 spettatori con il 4.5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 924.000 individui all’ascolto (3.9%). Su La7 – dalle 17 alle 19.57 – TGLa7 Speciale ha raccolto 588.000 spettatori (share del 3.7%). Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 236.000 spettatori con l’1.1%. Sul Nove Little Big Italy registra 162.000 spettatori con lo 0.8%.