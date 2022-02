Russia-Ucraina, l’informativa di Draghi a Camera e Senato: “Impatto su economia italiana, preoccupa energia”

"Per quanto riguarda le sanzioni, l'Italia è perfettamente in linea con gli altri Paesi dell'Ue, primi tra tutti Francia e Germania", spiega il premier.

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha riferito a Camera e Senato sulla situazione in Ucraina. “L’invasione ha assunto subito una dimensione crescente. Abbiamo registrato esplosioni diffuse anche nella zona di Leopoli, la più vicina alla frontiera europea. L’esercito russo continua con missili sulle città anche centroccidentali. Una pioggia di missili è caduta su Kiev. Il governo ucraino registra vittime tra i civili. Le immagini dei cittadini costretti a nascondersi nelle metropolitane ci ricordano i giorni più bui della storia europea”. Il premier italiano alle 15 di oggi parteciperà al vertice Nato in videoconferenza e dopo si terrà il Consiglio dei ministri.

L’informativa di Draghi alla Camera

“Il presidente Zelensky ha emanato una mobilitazione generale chiamando alle armi tutti gli uomini tra i 18 e i 60 anni, vietandogli di lasciare il Paese”, ha spiegato Draghi. “L’ambasciata italiana a Kiev resta aperta e in massima allerta. Voglio ringraziare l’ambasciatore Pier Francesco Zazo e tutto il personale italiano per l’impegno e il coraggio di queste ore. Voglio ringraziare anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e tutta la Farnesina”. E continua: “Ai circa 2.000 connazionali presenti è stato raccomandato di seguire le indicazioni delle Autorità locali e di valutare con estrema cautela gli spostamenti via terra dentro e fuori il Paese. Alla luce della chiusura dello spazio aereo e della situazione critica sul terreno, stiamo pianificando in coordinamento con le principali ambasciate dell’Ue un’evacuazione in condizioni di sicurezza”.

I piani militari della Nato

“Stiamo definendo un pacchetto da 110 milioni di euro per aiuti umanitari all’Ucraina. Quale sia lo scopo dell’invasione, la Russia ha già raggiunto un obiettivo: l’intero tessuto sociale ucraino è stato distrutto”, ha spiegato Draghi. “Le violenze della Russia rendono impossibile un dialogo. Il nostro principale obiettivo deve essere proteggere il nostro continente, pretendere il ritiro delle truppe dall’Ucraina e il ritorno della Russia al tavolo delle trattative”.

Draghi continua: “Dal punto di vista militare la Nato si è già attivata. Il Consiglio Nord Atlantico ha approvato cinque piani di risposta graduale che in questa fase puntano a consolidare la posizione di deterrenza a Est. Le fasi successive prevedono l’assunzione di una postura di difesa e in seguito di ristabilimento della sicurezza”. Il premier ha spiegato che i piani militari saranno in ogni caso proporzionati all’evolversi della situazione. “Questo implica un aumento delle forze sul campo in Europa. Le forze italiane che prevediamo essere impiegate dalla Nato sono unità già schierate. Si tratta di 240 uomini in Lettonia insieme a forze navali e velivoli in Romania. Altre forze sono pronte ad essere attivate su richiesta della Nato. Per questo abbiamo pronti circa 1.400 uomini e donne dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica e con ulteriori 2.000 militari disponibili”.

Le sanzioni approvate finora

“Per quanto riguarda le sanzioni, l’Italia è perfettamente in linea con gli altri Paesi dell’Ue, primi tra tutti Francia e Germania. Le misure sono state coordinate insieme ai nostri partner del G7, con i quali condividiamo pienamente strategie e obiettivi”, ha affermato Mario Draghi.

“Mercoledì sono state formalmente approvate le prime misure restrittive verso la Russia, in relazione alla decisione di riconoscere l’indipendenza dei territorio di Donetsk e Lugansk. Siamo nella fase iniziale”. Il premier ha aggiunto: “Queste misure consistono nel bando alle importazioni e alle esportazioni da entità separatiste, sul modello di quanto fatto nel 2014 in risposta all’annessione illegale della Crimea; in sanzioni economiche e finanziarie della Russia come il divieto di rifinanziamento del debito sovrano sul mercato secondario e il congelamento di asset di tre istituti bancari; sanzioni mirate nei confronti di individui ed entità, come gli oltre 300 membri della Duma che hanno proposto il riconoscimento dei territori separatisti e che hanno votato a favore”. Draghi ha chiarito che altre sanzioni sono al vaglio a Bruxelles.