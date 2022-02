“È stata esclusa dalla gara”: clamorosa decisione dopo l’invasione dell’Ucraina

È arrivata una clamorosa decisione a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Ecco di cosa si tratta e perchè c’è stata un’esclusione che riguarderà da vicino proprio l’Italia nelle prossime settimane.

La NATO aveva promesso delle dure sanzioni in caso di invasione dell’Ucraina. Nonostante ciò, i Russi stanno procedendo ad occupare ogni obiettivo strategico di terra ed hanno di fatto accerchiato la capitale, Kiev. I mass-media russi, però, non parlano di occupazione, ma bensì di guerra di liberazione dal nazismo, a seguito della quale lasceranno il paese.

Le sanzioni promesse sono iniziate ad arrivare, anche se le perplessità della Germania riguardo l’espulsione dal sistema di pagamenti SWIFT hanno per ora evitato lo scenario più drastico. A battere tutti sul tempo con i provvedimenti è stata la UEFA: dopo un iniziale tentennamento, ha preso la sua decisione riguardo l’attuale situazione in Ucraina.

La conseguenza senza precedenti dell’invasione dell’Ucraina: parla il Comitato dell’EBU

La UEFA ha infatti deciso di far disputare la finale di Champions League non più a San Pietroburgo, ma bensì a Parigi, come già avvenuto in passato. Oltre al calcio, anche dal mondo dello spettacolo è arrivato un altra decisione a seguito dell’invasione dell’Ucraina che punirà la Russia e coinvolge da vicino anche l’Italia.

L’Eurovision 2022, infatti, si svolgerà a Torino, proprio perchè nella precedente edizione i Maneskin si sono imposti portando a casa la vittoria della gara musicale. Alla fine di febbraio, il Comitato dell’EBU, che organizza la gara, si è riunito ed ha spiegato di aver dovuto prendere una decisione senza precedenti a causa della situazione internazionale.

Parla l’EBU: “Eurovision creato per unire l’Europa“

A seguito delle notizie che riportavano l’ingresso delle truppe miliari russe in Ucraina, diversi paesi partecipanti alla competizione canora si erano lamentati. Anche su Twitter era subito diventato popolare l’hashtag #Eurovisionwithoutrussia, ovvero “Eurovision senza la Russia”. Inizialmente, l’EBU aveva preso le distanze, in quanto organismo apolitico.

Successivamente, c’è stato un clamoroso cambio di strategia da parte del Comitato, che ha fatto la seguente dichiarazione: “La partecipazione della Russia come aggressore e violatore del diritto internazionale all’Eurovision di quest’anno mina l’idea stessa della competizione. L’esclusione sarà una potente risposta“.

Ecco le dichiarazioni rilasciate dall’EBU (in lingua inglese):