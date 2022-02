Royal Family, Kate Middleton sorprende tutti: il principe William è spiazzato. La duchessa di Cambridge ha preso una decisione importante

Nel corso degli ultimi mesi la moglie del primogenito di Carlo e Diana sta assumendo un ruolo sempre più importante all’interno di Buckingham Palace ed è molto apprezzata.

E’ un momento particolarmente brillante per Kate Middleton. La duchessa di Cambridge è diventata secondo recenti sondaggi reali, la donna più amata dai sudditi inglesi a Buckingham Palace, ovviamente dopo Sua Maestà. Il suo modo di porsi, sempre sorridente e cordiale, è molto apprezzato anche dalla stessa Elisabetta II, che sa di poter lasciare in buone mani il proprio scettro. In realtà prima di lei ci sarà Camilla ad occupare il ruolo di first lady al fianco del futuro re Carlo, ma di certo in futuro anche Kate avrà la sua ribalta. In questi giorni a Londra si è fatto un gran parlare di lei perchè dopo cinque lunghi anni ha intrapreso il suo primo viaggio fuori dall’Inghilterra, da “solista“. La duchessa si è diretta a Copenaghen, in Danimarca, per approfondire temi legati allo sviluppo della prima infanzia. Durante la sua assenza, in modo assai diligente, il principe William si è occupato dei loro tre figli, George, la principessa Charlotte e il piccolo Louis.

Royal Family, i viaggi di Kate Middleton mettono in difficoltà William: il motivo è presto detto

In una recente intervista al The Mirror, il duca di Cambridge ha parlato proprio dell’importanza della famiglia e del suo ruolo in essa.

“Il cambiamento dall’essere un uomo single e indipendente a sposato e con figli è una cosa che ti cambia completamente la vita. George è un piccolo mascalzone alcune volte, mi tiene all’erta, ma è un ragazzo dolce“. Poi parlando della secondogenita Charlotte, ha espresso tutte le ulteriori difficoltà dell’avere a che fare con l’unica bambina in famiglia.

Scherzando ha spiegato: “Mi chiede di farle la coda di cavallo ma non sono molto pratico! In realtà non ho nemmeno molti capelli su cui esercitarmi“.

“L’emergenza familiare” per William è comunque terminata con il rientro a casa della moglie. I due saranno a breve impegnati in un altro viaggio (a marzo), questa volta insieme, che li vedrà raggiungere il Belize, la Giamaica e le Bahamas. Il tour rientrerà nelle celebrazione del Giubileo di platino della Regina Elisabetta.