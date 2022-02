Prezzo della benzina alle stelle: tutti i trucchi per risparmiare. Con l’aumento dei carburanti si cercano soluzioni per evitare il salasso

Nonostante i rincari siano diventati quasi insostenibili, esistono dei piccoli escamotage che possono consentirci di risparmiare anche cifre cospicue. Ve ne proponiamo alcuni dei più diffusi.

Quello che sta succedendo in Ucraina purtroppo è davvero deplorevole. Lo scoppio della, guerra, in un momento così difficile per l’intera umanità, dopo oltre due anni di pandemia, rischia di compromettere ancor di più la situazione. Le dinamiche geopolitiche portano, purtroppo, al coinvolgimento di civili innocenti e anche a sconquassi a livello di tipo sociale e finanziario. Proprio per questo l’intera Europa non può ritenersi al sicuro da questo conflitto. Anche se il territorio della battaglia è distante (non troppo) dall’Italia e dall’area mediterranea, l’influenza di questa situazione presenza risvolti negativi per tutti.

L’aumento dei costi dell’energia, così come dei carburanti ne è una conseguenza più o meno diretta. Il prezzo della benzina sta raggiungendo valori mai visti negli ultimi anni e rischia di essere insostenibile per molti. Nonostante si possa far poco per risparmiare, visto che l’uso della macchina (o dello scooter) è spesso indispensabile nella nostra quotidianità, esistono dei piccoli accorgimenti che possono aiutarci. Vediamoli insieme.

Benzina alle stelle: il nostro modo di usare la macchina può aiutarci a risparmiare

Facendo attenzione alle seguenti cose potremmo evitare di spendere soldi inutilmente, salvando un discreto gruzzolo alla fine del mese.

LEGGI ANCHE >>> Tim, arriva l’attesissima svolta: gli abbonati possono finalmente fare festa

Il primo consiglio utile è quello di non utilizzare la macchina per spostamenti non strettamente necessari o che possono essere fatti anche a piedi (o in bici). Ne guadagneremo in salute e nel portafoglio.

o che possono essere fatti anche a piedi (o in bici). Ne guadagneremo in salute e nel portafoglio. Non accendere il riscaldamento all’interno della nostra auto . Non tutti sanno che il consumo del climatizzatore è piuttosto elevato e questo non aiuta.

. Non tutti sanno che il consumo del climatizzatore è piuttosto elevato e questo non aiuta. Tenere chiusi i finestrini può essere utile sia per un discorso termico (vedi sopra), sia per una questione aerodinamica. Infatti se l’aria non entra nell’abitacolo la vettura procede più velocemente e dando meno gas.

può essere utile sia per un discorso termico (vedi sopra), sia per una questione aerodinamica. Infatti se l’aria non entra nell’abitacolo la vettura procede più velocemente e dando meno gas. Evitare sempre le vie più trafficate e le ore di punta, dato che con le marce basse la macchina consuma di più (e anche la moto).

e le ore di punta, dato che con le marce basse la macchina consuma di più (e anche la moto). Non guidare con brusche accelerazioni e affondando sulla tavoletta del gas. Questo ci aiuta a consumare meno e a salvaguardare anche il motore (calano i costi di manutenzione).

e affondando sulla tavoletta del gas. Questo ci aiuta a consumare meno e a salvaguardare anche il motore (calano i costi di manutenzione). Strettamente legato al punto precedente è la diminuzione della velocità . Prendersela con calma, se possibile, può portare con circa 20 minuti in più a risparmiare anche 10 euro.

. Prendersela con calma, se possibile, può portare con circa 20 minuti in più a risparmiare anche 10 euro. Regolate bene la pressione degli pneumatici in base alla stagione, per ottimizzare la circolazione. In inverno si calcola un +0.2 bar rispetto alla pressione indicata dal costruttore. L’estate si può procedere invece ad un – 0.2 bar.

in base alla stagione, per ottimizzare la circolazione. In inverno si calcola un +0.2 bar rispetto alla pressione indicata dal costruttore. L’estate si può procedere invece ad un – 0.2 bar. Possibilmente scegliamo percorsi con meno semafori. Utilizzando le moderne app di traffico si può creare un percorso alternativo che ci consenta di avere meno stop & go.

LEGGI ANCHE >>> Bollette luce e gas, alcuni consigli per risparmiare: sorridono gli italiani

Tutti questi piccoli accorgimenti possono, se messi insieme, portare ad un buon risparmio mensile, correndo ai ripari in una situazione che si sta facendo disperata.