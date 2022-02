Netflix, sorpresa incredibile per gli abbonati: succederà molto presto. Il catalogo sta per arricchirsi con tantissimi titoli nuovi

Uno dei vantaggi che hanno i clienti delle piattaforme streaming è quello di poter conoscere in anticipo quello che li aspetta il mese successivo. Perché tutti arricchiscono il loro catalogo con proposte nuove e succederà anche con Netflix.

Nel mese di marzo 2022 saranno come al solito due i fronti sui quali si muoverà la proposta Netflix. Da una parte le serie tv, dall’altra i film e il prossimo mese il colosso dello streaming on demand ha preparato un menù davvero ricco.

Partiamo con le serie tv: tra le nuove proposte un thriller americano, Frammenti di lei: Andy e sua madre Laura dovranno scoprire i misteri che circondano la loro famiglia. E poi dal 18 marzo anche l’attesissimo programma di Alessandro Cattelan, che nasce da domanda: che cosa ci porta la felicità?

Ecco quindi le date di tutte le nuove serie tv Netflix per marzo 2022:

1 marzo: Coinquilini impossibili

4 marzo: Frammenti di lei

8 marzo: Taylor Tomlinson: Look At You – Guida astrologica per cuori infranti – Stagione 2

9 marzo: Queer Eye: Germania

11 marzo: Formula 1: Drive to Survive – Stagione 4

11 marzo: La vita dopo la morte

15 marzo: Catherine Cohen: The Twist…? – She’s Gorgeous

16 marzo: Bad Vegan: fama, frode e fuggitivi

18 marzo: Alessandro Cattelan: Una semplice domanda

18 marzo: Human Resources

18 marzo: Drôle – Comici a Parigi

25 marzo: Bridgerton – Stagione 2

28 marzo: Thermae Romae Novae

29 marzo: Johnny Hallyday: una leggenda del rock

Netflix, sorpresa incredibile per gli abbonati: tanti film nuovoi in catalogo

Ma Netflix proporrà anche tanti film nuovi. Eccoli in elenco:

1 marzo: Il Cosmo sul Comò

2 marzo: Against the Ice

3 marzo: The Weekend Away – Un paradiso da salvare

4 marzo: Il filo invisibile

10 marzo: Lo chiamavano Trinità

11 marzo: The Adam Project

12 marzo: Un Piccolo Favore

17 marzo: Agente speciale Ruby

18 marzo: Windfall

18 marzo: Granchio nero

24 marzo: Il mio amore è un fiore di ciliegio