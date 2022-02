Milly Carlucci, decisione definitiva della Rai: salta tutto in extremis

Decisione definitiva per Milly Carlucci da parte della Rai. Tutti i piani saltano in extremis: cosa sta succedendo alla conduttrice.

Nuova stangata per Milly Carlucci, con il suo programma che salterà in extremis. Quindi non andrà in onda la nuova puntata de ‘Il Cantante Mascherato’: la Rai ha stravolto il suo palinsesto, scopriamo il motivo.

La Guerra in Ucraina sta avendo ripercussioni anche sul palinsesto televisivo italiano. Infatti se da una parte c’è Mediaset che continuerà con la sua classica programmazione, compresa la trasmissione in diretta stasera del Grande Fratello Vip, dall’altra parte c’è la Rai che ha deciso di concentrarsi sulla guerra scoppiata in Ucraina. Nella serata di ieri, infatti, non è andato in onda Doc – Nelle tue Mani per lasciare spazio all’informazione.

Anche questa sera quindi ci saranno cambiamenti di palinsesto, con Rai 1 che non trasmetterà la nuova puntata de Il Cantante Mascherato. Il motivo è chiaro a tutti, ma stasera però non andrà in onda una nuova puntata speciale del TG1. Infatti i vertici Rai hanno deciso di mandare in onda una replica degli episodi del Commissario Montalbano. Più che soddisfare la sete di informazione dei cittadini, la Rai ha deciso di non mandare in onda il music show più per una questione morale.

Milly Carlucci, salta la puntata de Il Cantante Mascherato: le ultime

Questa sera quindi Milly Carlucci e le sue maschere resteranno in panchina, per fare spazio a delle repliche de ‘Il Cantante Mascherato’. Questo però non sarà l’unico cambio di programma presente per il palinsesto televisivo odierno. Infatti ancora una volta non andrà in onda Storie Italiane, con Eleonora Daniele. Mentre invece UnoMattina comincerà alle 9 e si fermerà alle 10,30 quando darà la linea al Tg1 per l’informativa urgente del Presidente del Consiglio Mario Draghi alla Camera dei Deputati.

Alle 7 di mattina invece tornerà in onda Monica Maggioni con lo speciale intitolato ‘L’Invasione’. Mentre invece da mezzogiorno in poi a programmazione non subirà ulteriori modifiche. Infatti oggi andrà in onda normalmente anche ‘E’ Sempre Mezzogiorno‘. Anche nel pomeriggio continuerà ad esserci l’appuntamento con ‘La Vita in Diretta‘ ed anche nel palinsesto serale è confermata la puntata de ‘I Soliti Ignoti‘ con Amadeus.