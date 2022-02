“Mi sono rotta le pa***”. Nervi a fior di pelle al GF Vip 6: tutti sorpresi

Nervi a fior di pelle al GF Vip 6. Il pubblico da casa stenta a credere a quanto sentito pronunciare da un amatissima protagonista. Cos’è successo.

E pensare che sembrava essere tornato il sereno su Cinecittà. La quiete è effimera, specialmente quando tra una chiacchiera e l’altra, un tira e un molla, si vanno a toccare tasti rimasti ben custoditi nel cassetto del passato.

L’edizione in corso del GF Vip 6 verrà ricordata per i tantissimi colpi di scena, litigi e altri episodi, come le minacce di ricorrere ai legali, che mai erano venuti a galla negli anni scorsi. Amori e dissapori sì, ma mai tutto il caos di questa stagione.

L’ultima novità, se così la si può chiamare, è fatta trapelare da Patrizia Mirigliani, madre di Nicola Pisu. Il ragazzo è stato protagonista nella casa più spiata d’Italia nei primi mesi. Come ricorderanno i più, il ragazzo si era invaghito di Miriana Trevisan che dopo un inizio che faceva ben sperare ha consegnato un sonoro due di picche a Nicola.

Nelle scorse ore, a distanza di qualche settimana dall’ultima volta, sono tornate a parlare di lui e del suo atteggiamento Miriana, Manila Nazzaro e Soleil Sorge. Un dialogo che ha fatto andare su tutte le furie la madre di lui che ha immediatamente replicato su Twitter.

“Tu non sei stata mai obiettiva, Sole. Con Nicola, non hai mai capito niente. Anche se ci stavi nottate intere avevi un’idea di Nicola che non è assolutamente… Lui non è chi si professava qui, certe scene allucinanti noi le abbiamo viste. Che io già alla prima lo avrei… Lui faceva delle scenate assurde. Io glielo ho detto sempre in faccia. Lui ha dichiarato di essere deluso da me. Eppure secondo te io giustifico. Lui ha sgravato tantissime volte, anche con me che non c’entravo niente!”

L’ex protagonista di Uomini e Donne ha sottolineato che l’atteggiamento di Nicola andava contestualizzato. La Nazzaro non ha invece usato mezzi termini: “Ma che mi frega che era preso: l’educazione è la prima cosa, smettiamola con questa storia, uno era preso, uno depresso, uno ex tossicodipendente, mi sono rotta le pa***, la gente deve essere educata, soprattutto un ragazzo molto giovane!”.

La risposta della mamma di Nicola Pisu

“Sto seguendo esterrefatta le esternazioni che Manila Nazzaro sta facendo su mio figlio. Niente è più brutto di sparlare di un ragazzo che non può difendersi perché non è presente. Che ne ha viste tante e che da due donne “madri” viene denigrato continuamente. Cosa insegneranno ai loro figli le Professoresse “so tutto io?”.

Sarà una scelta di Nicola se procedere con i suoi legali. Io a breve darò un giudizio da Patron visto che il Concorso Miss Italia è stato citato più volte! In questo momento abbiamo cose più importanti su cui concentrarci come la guerra in Ucraina, ma vi assicuro che a breve uscirà una mia comunicazione”.