Meteo, il ciclone russo si avvicina: torna la neve sull’Italia

Un vero e proprio ciclone proveniente dalla Russia è pronto a colpire il meteo italiano nelle prossime ore: torna la neve sulla penisola.

Spuntano novità meteorologiche per la penisola italiana. Infatti un ciclone proveniente dalla Russia a breve andrà a colpire il paese. Questo farà tornare le nevicate sull’Italia in diverse regioni: tutte le previsioni per le prossime ore.

Una vera e propria bomba meteorologica è pronta ad investire l’Italia. Infatti il meteo italiano nelle prossime ore sarà colpito da un ciclone proveniente dalla Russia. Questo stravolgerà radicalmente le condizioni meteorologiche sulla penisola. Il fenomeno è stato ribattezzato ciclone di Carnevale. Quindi il maltempo colpirà il Mediterraneo già da Venerdì 25 e Sabato 26 Febbraio ed in più soffieranno correnti di estrazione artica.

In questo momento è in atto anche una circolazione ciclonica depressionaria tra il Golfo di Genova e il Tirreno in una delle peggiori configurazioni per la nostra Penisola, con venti tempestosi che caratterizzeranno la giornata. Nel weekend, tra Sabato 26 e Domenica 27 Febbraio, il maltempo imperverserà su tutte le regioni colpendo più direttamente Centro-Sud. Avremo quindi un movimento meteorologico vorticoso, duraturo e potente.

Meteo, ciclone artico sulla penisola italiana: torna il maltempo

Il fronte nord-atlantico raggiungerà nelle prossime ore il nostro paese. Questo sarà il preludio ad una situazione di maltempo che colpirà l’intero paese, specialmente il Centro-Sud, a causa dell’arrivo di un ciclone proveniente direttamente dalla Russia. L’aria fredda, inoltre, determinerà un netto calo delle temperature su tutte le regioni della penisola. Andiamo a vedere cosa sta succedendo sui tre settori principali dell’Italia.

Sulle regioni del Nord Italia avremo sole al mattino. Mentre invece al pomeriggio avremo lievi piovaschi che colpiranno specialmente Levante Ligure e Friuli Venezia Giulia. Durante le ore serali piogge e rovesci andranno a bagnare Veneto ed Emilia Romagna, con neve pronte a cadere tra i 400 ed i 600 metri. Le temperature risulteranno in calo ovunque, con massime che oscilleranno dai 10 ai 13 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo una mattinata prevalentemente soleggiato su tutto il settore. Inoltre con l’evolversi della giornata avremo alcuni piovaschi che andranno a colpire il nord della Toscana. Durante le ore serali avremo piogge che colpiranno Marche e Umbria. I valori termici rimarranno stabili, con massime che oscilleranno dai 12 ai 16 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo una giornata nel complesso soleggiata e stabile. Solamente sulla Campania avremo maggiori nubi rispetto al resto del settore. Anche qui avremo le temperature che rimarranno stazionarie, con massime che oscilleranno dai 13 ai 17 gradi.