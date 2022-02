“Ho un compagno e voglio sposarlo”, conduttore Rai esce allo scoperto: telespettatori estasiati

Un’intervista molto lunga per il conduttore Rai che è uscito allo scoperto e senza peli sulla lingua sul futuro matrimonio che desidera

Matrimonio, figli, Amadeus e tanto altro: questi sono stati gli argomenti di discussione nella lunga intervista rilasciata dal conduttore Rai che è uscito allo scoperto sui vari temi. Senza peli sulla lingua ha lasciato i suoi telespettatori estasiati.

Alberto Matano si è mostrato più volte a supporto della comunità LGBTQI+ facendone lui stesso parte anche se, soltanto di recente -in occasione della discussione del DDL Zan per cui si è mostrato apertamente a favore-, ha fatto coming out in diretta a La vita in diretta di cui è conduttore. Ad un’intervista a Sette, ha approfondito l’argomento e parlato anche della sua metà: “Se con il mio compagno decideremo di sposarci, allora lo annunceremo e condivideremo la nostra gioia con tutti. Mi piacerebbe sposarmi senza far passare troppo tempo”.

Sulla possibilità di diventare genitore, invece, il conduttore che farà 50 anni a settembre ha rivelato: “Forse è tardi per diventare genitori: si è fatta ‘una certa’ per i figli”.

Alberto Matano e Amadeus: il loro rapporto da colleghi

Alberto Matano è da sempre un pilastro per la Rai, esattamente come lo è diventato nel tempo Amadeus. A proposito di quest’ultimo ed in merito alla futura conduzione del Festival di Sanremo ha ammesso: “Siamo seri, faccio il tifo per Amadeus, professionista straordinario, anche umanamente”. Pertanto, almeno per il momento, nonostante il rapporto di grande stima ed amicizia con il direttore di Rai Uno, Stefano Coletta, ha escluso una sua conduzione della kermesse musicale più seguita in Italia.

Nel frattempo, però, il conduttore de La Vita in diretta ha anche avuto modo di rispondere su quanto sia infastidito dai gossip: “Molto, ma non ci posso fare nulla. A volte leggo delle storie assurde: ‘Con chi sta Matano?’ oppure ‘Matano via dalla Vita in diretta’…”.

Nonostante lui stesso spesso ha approfondito temi di gossip, proprio qualche giorno fa ha avanzato un’ipotesi sulla rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti, non sembrerebbe essere tanto familiare con chi spara sentenze totalmente a caso.