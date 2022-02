“Lunedì mi squalificano”: incredibile rivelazione nella notte al GF Vip 6!

Una concorrente del GF Vip 6 teme una squalifica per le frasi dette negli ultimi giorni. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo.

Un nuovo colpo di scena potrebbe colpire la casa del GF Vip 6. Infatti una concorrente teme una possibile squalifica a due settimane dalla finalissima. Andiamo a vedere chi è e la rivelazione arrivata in piena notte.

Sono settimane di grande attesa per la finale del GF Vip 6. I colpi di scena però sono sempre dietro l’angolo, infatti una concorrente potrebbe essere squalifica a tre settimane dall’ultimo capitolo dell’edizione più lunga di sempre del reality. Stiamo parlando di Nathaly Caldonazzo che dopo giorni di chiacchiericcio avrebbe svelato cosa ha detto di ‘gravissimo‘. A vuotare il sacco in fase di nomination ci ha pensato Sophie Codegoni.

Infatti l’ex protagonista di Uomini e Donne ha comunicato: “è stato detto che Jessica Selassié e Lulù sono protette dagli zingari, perché sono delle zingare“. Ad udire la frase ci avrebbe pensato Alessandro Basciano. Nathaly però ci ha tenuto subito a smentire ed ha tuonato: “Ho detto questo? Portatemi i video, non credo proprio“. Analizzando le immagini, infatti, si è potuto notare come la Caldonazzo abbia detto la frase: “neanche gli zingari” riferendosi al comportamento delle due principesse.

GF Vip 6, Nathaly Caldonazzo rischia la squalifica: frase razzista nei confronti delle Selassiè

Il video mostrato da Sophie Codegoni, però, non riguarderebbe l’episodio incriminato. Proprio per questo motivo Alfonso Signorini ha rimandato alla puntata di lunedì la faccenda. Il presentatore del reality, infatti, ha messo hype su quanto accaduto annunciando: “Non possiamo trovarlo durante la diretta quel video, perché non è stato mandato in onda, lo cerchiamo e lunedì affronteremo il caso“.

Al termine della puntata Nathaly Caldonazzo ha parlato con Antonio Medugno, prevedendo quello che succederà stasera: “Lunedì tu esci ed io vengo squalificata“. Antonio però ha voluto precisare: “Sei in nomination non possono squalificarti” – ha poi aggiunto – “Ed io e Miriana che fine facciamo? Mica annullano il televoto, non possono annullarlo. Sai come andrà? Io uscirò e dopo faranno vedere il tuo video. E potrebbero“. Adesso quindi si cercherà di capire se la Caldonazzo verrà squalificata stasera per le frasi rivolte alle Selessiè.