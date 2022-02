L’Isola dei Famosi, nuova ufficialità: la nuova concorrente è proprio lei, fan impazziti

Il nome di un’altra nuova concorrente de L’Isola dei Famosi è stato ufficializzato. Ecco di chi si tratta e se partirà per l’Hondouras da sola o in coppia, come prevede il nuovo format del reality show di Canale 5.

La prima a confermare ufficialmente la sua presenza a L’Isola dei Famosi 2022 è stata Lory Del Santo. Dopo aver vinto già un’edizione del reality ormai dieci anni fa, ci proverà di nuovo partecipando con il suo giovane compagno di lunga data, Marco Cucolo. Anche Guendalina Canessa ha confermato che ci sarà insieme al fratello Edoardo.

Oltre a loro, anche il padre ed il fratello di Belen Rodriguez, oltre all’ex pornostar Cicciolina e suo figlio, stanno preparando le valigie per andare a L’Isola dei Famosi. Ci sono anche delle persone che non partiranno in coppia, come la compagna del campione olimpico di atletica leggera Marcell Jacobs, Nicole Daza, o una soubrette di Mediaset.

L’Isola dei Famosi, ecco chi è la nuova concorrente

Roberta Morise sarà la nuova concorrente de L’Isola dei Famosi. Il pubblico la ricorda soprattutto come professoressa de L’Eredità. Fece scalpore la sua relazione con Carlo Conti, che sembrò finire quasi all’improvviso e senza spiegazione. Il conduttore tornò inspiegabilmente con la sua ex, che poi decise in breve tempo di sposare.

Il debutto in Tv della Morise, però, non fu come presentatrice, ma bensì come modella. Nel 2004, infatti, partecipò come concorrente a Miss Italia. Non è ancora arrivata la conferma da parte della diretta interessata, ma TvBlog conferma che la trattativa è ormai chiusa e la showgirl andrà a far parte del gruppo dei single de L’Isola dei Famosi.

Il grande ritorno a L’Eredità della professoressa dopo 13 anni

Il 3 febbraio Roberta Morise è tornata a L’Eredità, oggi condotta da Flavio Insinna. Per la showgirl, professoressa nella trasmissione fra il 2006 ed il 2009, è stato un vero e proprio ritorno al passato. Si è anche esibita nei suoi celebri stacchetti ed ha confermato di essersi molto emozionata per l’esperienza: “Qui è sempre come la prima volta“.

Ecco Roberta Morise che duetta con Lucio Dalla nel 2011 nel programma I migliori anni: