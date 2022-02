“Io vado fuori”: uno dei concorrenti più amati minaccia di lasciare il GF Vip! Si sta avvicinando la data della finale del reality di Alfonso Signorini

Dopo l’ultima diretta ne sono successe davvero di tutti i colori, compreso l’annuncio di un possibile abbandono. I fan sono rimasti sorpresi dopo aver saputo chi ha pronunciato queste parole.

Il 14 marzo si avvicina sempre più e nella Casa del Grande Fratello Vip continuano a succederne di tutti i colori. La data della finale dista ancora 3 settimane e tra i coinquilini i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Nonostante le tante uscite ed eliminazioni, l’appeal del reality di Alfonso Signorini è rimasto alto. Il protagonista dell’ultima diretta del giovedì è stato senza dubbio Barù. Anzi per essere precisi la sua vicenda si è accesa subito dopo la fine della prima serata. Il tema che continua a tenere banco all’interno delle mura di Cinecittà è la presunta frase (dal contenuto molto grave) pronunciata da Nathaly Caldonazzo. La regia ha prontamente oscurato ogni discorso inerente in diretta, tanto che nonostante se ne parli quotidianamente, i telespettatori non riescono a venirne a capo.

GF Vip, lo sfogo di Barù dopo la diretta: il motivo che lo spingerebbe a lasciare il reality

Nel corso della diretta però, a spiegare cosa avrebbe detto l’attrice ci ha pensato Sophie Codegoni.

“Mi son state riferite frasi troppo forti. Vado in difesa di quelle che sono le mie migliori amiche qui dentro, Jessica e Lulù. Non accetto assolutamente quello che è stato detto. Alcune frasi mi sono state riferite mentre altre le ho sentite direttamente io. Secondo me vanno oltre e apprezzo la sincerità. Però devo dire che quando l’essere senza filtri e dire le cose chiare diventa una forma di arroganza allora non mi piace“. Poi nello specifico di Nathaly aggiunge: “Hai detto che Jessica e Lulù sono protette dagli zingari. Perché sono delle zingare. Per me sono frasi che vanno oltre il rispetto. Queste frasi sono state dette ad Alessandro nei confronti di Jessica e Lulù“.

Ovviamente dopo un passaggio del genere non è potuto rimanere in disparte nemmeno Alfonso Signorini. Il conduttore del reality di Canale 5 è intervenuto chiarendo che in queste ore gli autori indagheranno su cosa sia realmente accaduto e cosa è stato veramente detto.

Tornando al tema principale, proprio Barù dopo la diretta si è sfogato con Sophie e affermato che qualora non dovesse venir fuori la verità lui abbandonerebbe il Grande Fratello Vip.

“Io l’ho detto in confessionale che se ho sentito delle cose spero che escano, perché se non escono sappiate che io vado fuori”, spiega il nipote di Costantino della Gherardesca. Vedremo se verrà accontentato.