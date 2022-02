Il Consiglio dei ministri approva lo stato di emergenza per aiutare l’Ucraina

Per il primo intervento sono stati stanziati tre milioni di euro a carico del Fondo per le emergenze nazionali, che comprendono, al netto di quanto verrà rimborsato dall'Ue, le spese per il trasporto, il dispiegamento e il reintegro dei materiali.

In una riunione-lampo, il Consiglio dei ministri ha approvato all’unanimità il decreto con le misure da adottare dopo l’invasione russa in Ucraina. Deliberato per tre mesi lo stato di emergenza che permetterà alla Protezione civile di intervenire in aiuto dell’Ucraina. Il dl potenzia anche la presenza del personale militare italiano nella Nato. Via libera agli aiuti finanziari al Paese.

La decisione è arrivata dopo l’informativa di questa mattina del premier Draghi in Camera e Senato. Il decreto contiene sette articoli. Vediamo cosa prevede.

Il contenuto del decreto

È “autorizzata, fino al 30 settembre 2022, la partecipazione di personale militare alle iniziative della Nato per l’impiego della forza ad elevata prontezza, denominata Very High Readiness Joint Task Force (VJTF).

Il decreto prevede inoltre il potenziamento delle attività realizzate dall’Unità di crisi del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale “a tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei connazionali all’estero in situazioni di emergenza”. Il Governo ha autorizzato “la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2022″.

Autorizzata anche la spesa di 12 milioni per il 2022 “per la cessione, a titolo gratuito, di mezzi e materiali di equipaggiamento militare non letali di protezione alle autorità governative dell’Ucraina”.

Semplificazione delle procedure di assistenza

Il Consiglio dei ministri ha approvato la semplificazione delle procedure per gli interventi di assistenza o di cooperazione a favore dell’Ucraina e per la funzionalità e la sicurezza degli uffici del personale all’estero.

Il decreto prevede anche la semplificazione delle procedure di assistenza nei confronti dell’Ucraina fino al 31 dicembre 2022.

Lo stato di emergenza

Su proposta del premier Mario Draghi, il Consiglio dei ministri ha approvato anche lo stato di emergenza in modo da poter intervenire in Ucraina per aiutare il Paese in termini di protezione civile. Per il primo intervento sono stati stanziati tre milioni di euro a carico del Fondo per le emergenze nazionali, che comprendono, al netto di quanto verrà rimborsato dall’Ue, le spese per il trasporto, il dispiegamento e il reintegro dei materiali.