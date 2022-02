Il Cantante Mascherato, Milly Carlucci rivela quando tornerà in onda: trepida attesa

Questa sera Milly Carlucci non andrà in onda con Il Cantante Mascherato ma la conduttrice rivela quando tornerà al timone del suo show.

Come tutti ben sanno, questa settimana Il Cantante Mascherato con Milly Carlucci non andrà in onda. In molti però si stanno chiedendo quando il panel show tornerà ad allietare il venerdì dei telespettatori di Rai Uno: a dare una risposta è stata proprio la padrona di casa.

La Rai ha ritenuto che fosse necessario apportare dei cambiamenti nella programmazione oltre che per garantire in tempo reale una corretta informazione al proprio pubblico su quanto sta accadendo in Ucraina a causa dell’invasione russa, anche per rispetto della drammatica situazione.

Un momento difficile di cui tutti i canali ne stanno continuamente parlando. Ed è proprio per questo che la Rai ha deciso di sospendere la messa in onda de Il Cantante Mascherato: al suo posto sarà trasmessa una replica del Commissario Montalbano. Intanto, in queste ore, il pubblico di Rai Uno si chiede quando ci sarà il ritorno di Milly Carlucci: a dare una risposta è stata proprio l’amatissima conduttrice.

Il Cantante Mascherato, Milly Carlucci comunica quanto tornerà ad allietare il venerdì di Rai Uno

Attraverso il proprio account di Instagram, Milly Carlucci ha voluto informare il proprio pubblico sui cambiamenti che la Rai ha deciso di apportare alla propria programmazione: “Carissimi amici e sostenitori de Il Cantante Mascherato come già forse saprete, questa sera non ci vedremo su Rai Uno“. Ma il seguitissimo panel show quando tornerà ad allietare il venerdì degli italiani? Molto presto: la Carlucci ha rivelato che tornerà al timone del suo programma a partire dal prossimo venerdì 4 marzo 2022.

La conduttrice non ha specificato i motivi che hanno portato la Rai a sospendere la messa in onda del suo show ma come dicevamo inizialmente e come ha rivelato Simone di Pasquale attraverso i social: “La Rai, Milly e la produzione Endemol hanno ritenuto inopportuno andare in onda in rispetto alla folle situazione che stiamo vivendo a poche ore da noi. Una vicenda che deve farci riflettere”.