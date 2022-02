Guerra Ucraina-Russia, carri armati a Kiev. Putin parla con Xi ed è pronto a colloqui sullo “status neutrale” di Kiev

Il presidente Zelensky: «I sabotatori sono qui, ma non me ne andrò». Centinaia di morti

Tensione massima a Kiev. Nella notte ancora esplosioni e il ministro degli Esteri ucraino ha denunciato “orribili” attacchi con missili da parte dei russi. È stata bombardata anche una scuola nel Donbass, nella repubblica autoproclamata di Donetsk, riconosciuta da Putin nei giorni scorsi. Due insegnanti sono rimasti uccisi. L’Onu stima circa 4 milioni di profughi.

Mezzi meccanizzati russi sono entrati in Ucraina attraverso la Bielorussia e ormai sono entrati a Kiev. A riferirlo, i dirigenti della Casa Bianca ai parlamentari americani, come riporta la Cnn, che afferma anche che altri mezzi sono entrati in Ucraina dalla Russia, ma sono più lontani da Kiev. L’obiettivo è il Parlamento. “Ci sono stati diversi morti e feriti nella notte”, riferiscono le guardie di frontiera nel Sudest del Paese.

Ore 16.05 – Kiev: “Valutiamo la proposta di fare colloqui”

Alla Cnn, Oleksiy Arestovych, consigliere di Zelensky, ha detto che l’Ucraina sta “valutando la proposta” fatta dalla Russia di colloqui a Minsk per discutere “lo stato di neutralità dell’Ucraina”.

Ore 16.02 – Mosca: “I negoziati non fermeranno l’operazione”

“I possibili negoziati a Minsk possono iniziare in qualsiasi momento”, ma “non cancellerebbero l’operazione sociale russa in Ucraina”. A dichiararlo, il ministero degli Esteri Russo, citato da Interfax. Ma prima “Kiev deve decidersi. O parla con il nostro Paese o lo accusa”, e sottolinea che è troppo presto per indicare a che livello una delegazione russa potrebbe partecipare ai colloqui.

Ore 15.50 – Putin: “Esercito ucraino prenda il potere”

Vladimir Putin ha chiesto all’esercito ucraino di “prendere il potere” a Kiev e rimuovere il presidente Zelensky. Il presidente russo ha aggiunto che sta combattendo “una banda di drogati e neonazisti”. “Esorto l’esercito ucraino a non permettere che civili e individui vengano usati come scudi umani”.

Ore 15.30 – Le sanzioni alla Russia

La ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbok dichiara che “saranno congelati. i beni di Lavrov e Putin”. Il sito di Spiegel riporta i piani della cancelliera che riuscirebbero a “congelare i 25 miliardi di euro tra patrimoni finanziati e beni degli investitori russi nella Repubblica federale, comprese partecipazioni societarie, titoli e conti bancari”.

Ore 15.20 – Sindaco di Kiev: “Fate scorte di acqua e cibo”

Il sindaco di Kiev ha chiesto ai suoi concittadini: “Fate scorte di acqua e cibo e beni di prima necessità. Preparate vestiti caldi e coperte da portare nei rifugi”.

Ore 15 – Telefonata tra Putin e Xi: “La Cina rispetta la leadership russa”

Il Cremlino, in una nota, ha spiegato il contenuto della telefonata tra Putin e Xi. Il presidente cinese ha affermato di “rispettare la leadership russa” in Ucraina. I due capi di Stato sarebbero “pronti a una stretta cooperazione e sostegno reciproco alle Nazioni Unite e negli altri fori”. E sarebbero d’accordo sull’ “inaccettabilità dell’uso di sanzioni illegittime per raggiungere gli obiettivi basati sugli interessi dei singoli Paesi”.

Ore 14.45 – Petroliera moldava colpita da un missile nel Mar Nero

Una petroliera battente moldava è stata colpita da un missile vicino al porto ucraino di Odessa. Come riferisce l’Agenzia navale moldava, due membri dell’equipaggio sono rimasti gravemente feriti.

Ore 14.30 – Ministro dell’Industria russo: “Possiamo sostituire tutti i beni importati”

“Abbiamo la possibilità di sostituire qualsiasi prodotto importato”, afferma il ministero dell’Industria di Mosca. La Russia sostituisce i beni che importava dal 2014 ed è “preparata a ogni possibile sviluppo”.

Ore 14.27 – Esercito ucraino: “Mille morti tra i soldati russi”

L’esercito ucraino comunica di aver ucciso oltre mille soldati russi.

Ore 14.20 – Nuove sirene antiaeree a Kiev. Punita una giornalista russa che aveva raccolto firme contro la guerra

Elena Chernenko, giornalista russa, è stata espulsa dai reporter accreditati a seguire il ministro degli Esteri, con l’accusa di “mancanza di professionalità”, per aver lanciato una petizione contro la guerra in Ucraina. Aveva raccolto 200 firme.

Ore 14.13 – La Polonia chiude lo spazio aereo ai voli russi

Lo annuncia il premier polacco Mateusz Morawieki su Facebook: ” Ho ordinato la preparazione di una risoluzione del Consiglio dei ministri che porterà alla chiusura dello spazio aereo sulla Polonia delle compagnie aeree russe”.

Ore 14.10 – Sanzioni Ue: in arrivo il congelamento dei beni di Putin e Lavrov

Secondo il Financial Times, l’Ue si sta preparando a congelare i beni europei del presidente russo Putin e del ministro degli esteri Sergei Lavrov. Ma non saranno sottoposti al divieto di ingresso nell’Unione europea per lasciare aperta la porta della diplomazia.

Ore 14.01 – Kiev, il sindaco: “Entrati in fase difensiva”

Di fronte all’avanzata delle truppe russe verso Kiev, la città entra nella fase difensiva, forte del coinvolgimenti di tanti cittadini. Ad affermarlo il sindaco Vitali Klitschko, come riportano i media internazionali.

Ore 14 – Russia pronta a colloqui con Ucraina sullo “status neutrale”

La Russia è pronta a inviare una delegazione a Minsk per avviare colloqui con l’Ucraina, come afferma Dmitri Peskov, portavoce del Cremlino. “Come sapete oggi il presidente dell’Ucraina Zelenski ha annunciato la sua disponibilità a discutere dello status neutrale dell’Ucraina”, ha affermato Peskov. Pertanto, “in risposta, Vladimir Putin è pronto a inviare a Minsk una delegazione russa a livello di rappresentanti dei ministeri di Difesa ed Esteri e dell’amministrazione presidenziale per negoziati con la delegazione ucraina”. Lavrov ha dichiarato poco prima che “La Russia è pronta a colloqui con l’Ucraina non appena loro deporranno le armi”. Per status neutrale si intende, come dice Peskov, “la completa demilitarizzazione e de-nazificazione dell’Ucraina”.

Ore 13.45 – Assedio a Kiev: padacadutisti atterrano all’aeroporto di Gostomel

I paracadutisti russi sono atterrati nell’area dell’aeroporto di Gostomel, una trentina di chilometri a Nordovest di Kiev. La capitale ucraina è ora assediata a Ovest. Ad affermarlo, il ministro della Difesa russo sull’agenzia Tass. All’opposto però, il presidente ucraino Zelensky, in un video indirizzato al Paese ha affermato che “lo sbarco nemico all’aeroporto è stato bloccato e le truppe ucraine hanno ricevuto l’ordine di distruggere l’infrastruttura”.

Ore 13.40 – Mariupol: combattimenti in città

“Non stiamo combattendo solo per l’Ucraina, ma per tutta l’Europa”, ha affermato il sindaco di Mariupol Vadym Boychenko durante i violenti combattimenti nella sua città. In mattinata i russi avevano cercato di entrare, il primo cittadino parla di “carri armati russi che avanzano verso la città”.

Ore 13.30 – Gran Premio di Sochi del 25 settembre annullato

La Formula 1 ha annullato il Gran Premio di Russia. La decisione arriva dopo un confronto tra i team a Barcellona, dove sono in corso i test pre-campionato.

Ore 13.25 – Intelligence Usa: Kiev potrebbe cadere in mano ai russi

“Nel giro di pochi giorni”, Kiev potrebbe cadere in mano ai russi. A dirlo, fonti dell’intelligence Usa citate dai media americani.

Ore 13.07 – Zelensky ai cittadini Ue: “Chi ha esperienza di guerra venga a combattere qui”

Il presidente ucraino Zelensky lancia un appello ai cittadini europei con “esperienza di guerra”: “Venite a combattere in Ucraina”.

Ore 12.24 – La Uefa sposta la finale di Champions

Ore 12.21 – Mattarella: “La tragedia in Ucraina riguarda tutti”

“Non possiamo accettare che la follia della guerra distrugga quello che i popoli dell’Europa hanno costruito. Non ci si è limitati a risollevarsi dalle guerre fraticide del passato, ma è stato fatto un grande sforzo per realizzare un mondo di rispetto reciproco e collaborazione. Un mondo che non intende veder calpestati i principi della convivenza. Gli italiani devono essere e saranno certamente intransigenti, determinati, uniti”. Così il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella parlando a Norcia. “Ieri una nuova tragedia si è abbattuta sull’Europa, con violenza e non su un solo Paese ma sull’intera Europa mettendo in pericolo pace e libertà. E questo riguarda ciascuno di noi”.

Ore 12.10 – Ucraina: “Ci aspettiamo un attacco dei tank russi a Kiev oggi”

“L’Ucraina si aspetta un attacco dei tank russi a Kiev oggi, che potrebbe essere il giorno pià difficile della guerra”. Così un consigliere del ministro dell’Interno ucraino, che ha aggiunto che i difensori di Kiev “sono pronti con missili anticarro forniti da alleati stranieri”.

Ore 12.05 – Onu: almeno 25 civili uccisi e 102 feriti

Secondo il bilancio dell’Onu, da ieri sono stati uccisi almeno 25 civili e altri 102 sono rimasti feriti in seguito a “bombardamenti e raid aerei”.

Ore 11.55 – Ministro della Difesa ucraino: “Chiamata alle armi anche per over 60”

Alexey Reznikov, ministro della Difesa ucraino, ha aperto all’arruolamento dell’Esercito del Paese anche gli ultrasessantenni. “Ho deciso, d’accordo con il Comandante delle Truppe delle Forze Armate dell’Ucraina di coinvolgere nelle Truppe dei Patrioti anche coloro di età superiore ai 60 anni che sono moralmente e fisicamente pronti a resistere e sconfiggere il nemico”. Ha scritto su Twitter.

Ore 11.40 – Onu: “Potrebbero fuggire 4 milioni di persone”

L’Agenzia delle Nazioni Uniter per i rifugiati ha previsto che 4 milioni di persone potrebbero fuggire dall’Ucraina verso altri Paesi, “se la situazione dovesse peggiorare ulteriormente”. L’Unicef ha invece affermato che sta rafforzando la sua capacità di aiutare i rifugiati ucraini in Moldova, Romani e Polonia come “prima chiamata” e “ovviamente anche in Ungheria e Slovenia”. L’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha invece denunciato gli arresti di circa 1.800 manifestranti contro la guerra in Russia. E ha chiesto il rilascio degli arrestati.