Giorgio Manetti e Gemma Galgani, nuovo scontro in tv: pubblico senza parole. La coppia scoppiata di Uomini e Donne fa ancora discutere

In principio sono stati Costantino e Alessandra, la prima vera coppia di Uomini e Donne capace di far sognare il pubblico. Ma mentre loro si sono persi, Giorgio Manetti e Gemma Galgani in qualche modo continuano a vedersi, anche se non è come vorrebbe lei.

Perché alla storica dama torinese, ormai da una decina d’anni ospite fissa nel dating show di Maria De Filippi, ripensare a quella storia fa sempre male. E lo abbiamo capito anche di recente, quando Giorgio è apparso in studio anche se soltanto sotto forma di video. Un paio di settimane prima aveva criticato la scelta della redazione che dà ancora spazio agli amori di Gemma. Poi è intervenuto per difendere Tina e ricordare alla sua ex che i suoi fallimenti amorosi non sono colpa della Cipollari.

Ora l’ex cavaliere fiorentino, che a differenza di Gemma si è rifatto muna vita fuori dal programma anche se è di nuovo single, parla dalle colonne del magazine ufficiale di Uomini e Donne. E lo fa per difendere il suo diritto di criticarla, quando lo ritiene opportuno. “Non credo di ridicolizzarla. Esprimo solo il mio parere. Commento quello che vedo, non la sua vita privata”.

Giorgio Manetti e Gemma Galgani: lui non riesce più a vederla in quello studio

In effetto per Gemma è difficile parlare di vita privata, perché per almeno nove mesi all’anno è a Uomini e Donne, alla ricerca di un amore che non riesce mai a trovare. Candidati ne sono passati moltissimi, ma nessuno che sia diventato il suo compagno per sempre, anche se con Giorgio Manetti ci è andata vicino.

Lui ammette che la storia con Caterina, con la quale per un certo periodo aveva anche convissuto, è ormai un ricordo anche se bellissimo perché lei era un’anima splendida. E smentisce le voci di un flirt con Maria Laura De Vitis, ex fidanzata di Paolo Brosio che era stata avvistata al suo fianco durante il Festival di Sanremo 2022.

LEGGI ANCHE >>> GF Vip, auto vandalizzata: “Ci hanno urinato sopra”. Episodio che lascia tutti senza parole

LEGGI ANCHE >>> Ilaria D’Amico-Gigi Buffon, aria di crisi? Scoppia la bomba: “Stanca di attendere”

Ma è anche l’occasione per tirare una nuova frecciatina alla sua ex che in studio ha trovato una nuova nemica. Tra Gemma e Nadia infatti è odio a pelle e ora che quest’ultima esce con Massimiliano (cavaliere che piaceva anche alla Galgani), Giorgio dice di essere felice: “Lei mi sembra una persona dolce e le auguro di uscire con Massimiliano, che a Firenze è conosciuto da tutti. Mi sembra una persona affabile e gentile”.