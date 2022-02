“È spaventoso, un po’ male al cuore”. Giulia De Lellis e lo sfogo che ha commosso tutti

Giulia De Lellis si è lasciata andare in uno sfogo che ha commosso tutti.

Il mondo è in apprensione per gli avvenimenti delle ultime ore. La Russia ha attaccato l’Ucraina provocando già centinaia di vittime.

Lo spargimento di sangue nell’Europa dell’Est ha lasciato tutti senza parole, sbigottiti. Testimonianze di civili impauriti, terrorizzati dai continui bombardamenti. Immagini e dichiarazioni che portano alla memoria passaggi di una storia vecchia, studiata da tutti tra i banchi di scuola, che mai nessuno credeva potesse riaccadere. L’esodo degli abitanti verso la Polonia e altre Nazioni vicine che possano accoglierli e aiutarli. Momenti che scuotono l’intero pianeta e portato tutti a sperare che tutto si risolva nel migliore dei modi; con la pace.

Anche Giulia De Lellis attraverso il suo profilo Instagram ha commentato la guerra in atto. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è lasciata andare ad un lungo sfogo in cui si dice sconvolta per quanto sta accadendo, non nascondendo tutto il suo dolore ed anche l’assurdità della situazione. L’ex fidanzata di Andrea Damante ha fatto proprio un paragone tra la curva pandemica che sembra in discesa e la situazione tragica a Kiev: “Nonostante qui si cerca di respirare un po’ di normalità, dall’altra parte d’Europa si sta consumando una tragedia che non meritava nessuno! È spaventoso”.

Giulia De Lellis ha poi proseguito dicendo: “Nel 2022 dovevano fare di più…tornare indietro invece di andare avanti. Un po’ male al cuore, che qualcuno ci protegga”. Un appello alla pace e alla libertà che sta venendo meno nelle ultime ore.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è espressa con dolore a proposito del conflitto in Ucraina, evidenziando la sofferenza che sta attraversando il Paese. Tutti sperano che la questione si risolvi con diplomazia e che tutto venga archiviato rispiarmando altre vite di innocenti.