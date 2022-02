Cashback 2022, un’occasione imperdibile: questo possono farlo tutti. Sfruttando un’abitudine quotidiana per molti si risparmia

Da diversi mesi i consumatori italiani sono partiti in caccia. Vanno alla ricerca delle opportunità che sono valide ma rendono anche sotto forma di cashback. E per chi guida molto in autostrada, la soluzione si chiama Telepass.

Anzi, in questo caso TPass cioè il pacchetto base di Telepass Pay che consente di utilizzare dispositivo Telepass non solo in autostrada. Ci sono altri vantaggi, come i parcheggi convenzionati, l’imbarco dei traghetti dalla Calabria alla Sicilia nello Stretto di Messina, il pagamento automatico dell’Area C a Milano.

Ma il vero vantaggio si chiama cashback. Chi utilizza TPass infatti può ottenere un rientro pari al 2% su tutti i rifornimenti tramite App Telepass Pay nelle stazioni convenzionate. Un’opportunità che affianca i 3 mesi di Telepass Pay gratuiti, il 50% di cashback sul primo lavaggio auto di ogni mese utilizzando l’App Telepass Pay e i 5 euro di cashback per chi scia almeno 3 giorni nello stesso mese utilizzando l’app Telepass Pay. E ancora, il 10% di cashback su tutte le corse in taxi pagate con l’App Telepass Pay e 30 minuti gratis di noleggio, sempre utilizzando l’App Telepass Pay.

Cashback 2022, un’occasione imperdibile: tutti i vantaggi di questo servizio

TPass è diventato il pacchetto base di Telepass Pay, differente da TPlus che è invece il pacchetto completo di Telepass Pay, inclusi i servizi Telepass e i servizi disponibili con l’app. TPass costa 2 euro al mese e permette di usufruire della funzione Memo con cui ricevere notifiche sulle principali scadenze dell’auto e sul loro pagamento tramite app.

Ma TPass è anche la via più facile per accedere alla ricarica elettrica e fare quindi il pieno di energia sul proprio veicolo elettrico. Inoltre consente facilitazioni per la revisione, nel prenotare e pagare la manutenzione dell’auto. E ancora, sulle strisce blu permette di pagare solo il tempo di sosta effettivo. Tutte opportunità che unite al cashback fano sognare i consumatori italiani.