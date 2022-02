Carlo Conti, grandissima novità per il celebre conduttore: la Rai ha deciso

La primavera è ormai alle porte e la Rai prepara i propri palinsesti: arriva un nuovo programma per Carlo Conti.

I palinsesti Rai per la primavera 2022 riservano grandi sorprese per Carlo Conti nonché per i suoi fan e il pubblico del primo canale. Le ultime decisioni varate dai vertici della rete ammiraglia lasciano tutti col fiato sospeso.

A lanciare l’indiscrezione su quella che sarà la primavera 2022 di Rai Uno è stato Davide Maggio. Il giornalista ha rivelato quali saranno i programmi che andranno in onda sulla rete ammiraglia concentrando l’attenzione sul nuovo show con al timone Carlo Conti.

Il celebre conduttore tornerà ad allietare i venerdì sera degli italiani con la conduzione di uno show musicale: ‘The Band’. Il nuovo programma, stando alle parole di Davide Maggio, dovrebbe avere inizio il prossimo 22 aprile e terminare il 13 maggio 2022. In totale gli appuntamenti con il pubblico di Rai Uno saranno 4.

The Band, il nuovo show di Rai Uno con al timone Carlo Conti: tutto quello che c’è da sapere

Per Carlo Conti ‘The Band’ rappresenta il grande ritorno sul piccolo schermo anche nel periodo primaverile. Difatti, negli anni scorsi, il celebre conduttore è stato già al timone de La Corrida e Top 10. Non ci resta altro che attendere il suo debutto per scoprire quanto successo riuscirà ad avere il nuovo show targato Rai.

Intanto possiamo anticiparvi che nel nuovo format si parlerà ancora di sfide ma questa volta tra band e non più tra artisti singoli. Infine, non per forza i brani cantati dovranno rispecchiare le interpretazioni degli artisti ma i concorrenti potranno portare delle proprie versioni.