Barbara D’Urso sconvolta dal lutto: il commovente annuncio in diretta – FOTO

Barbara D’Urso è sembrata irriconoscibile nella sua fragilità quando, nel parlare del suo lutto, ha iniziato a tremarle la voce. La conduttrice ha contenuto a stento il pianto: ecco cosa è successo e le sue parole al pubblico di Pomeriggio Cinque.

Come di consueto, anche la seconda parte di Pomeriggio Cinque del 25 febbraio è stata completamente dedicata al GF Vip 6. Questa volta ha tenuto banco il triangolo Alex-Delia-Soleil. In studio c’era Stella, l’assistente e amante di Alex Belli che ha ammesso di aver avuto un flirt con Amedeo Goria. In studio, fra l’ilarità generale, è stato lanciato uno scoop.

I presenti hanno iniziato a sostenere che Cucuzza sarebbe stato visto insieme a Stella, ed avrebbero anche le foto della frequentazione. Stella ha tagliato corto spiegando: “Ho un cuore grande“. A fine trasmissione, però, è successo qualcosa di davvero inusuale: la conduttrice ha dato appuntamento agli spettatori a dopo la pubblicità per un saluto.

Barbara D’Urso: il lutto e la commozione per Gianni

Dopo il consueto oroscopo, è stata lanciata la pubblicità. Quando Pomeriggio Cinque è ripreso, Barbara D’Urso ha voluto fare un saluto speciale, raccontando il suo lutto agli spettatori Mediaset. La conduttrice ha spiegato che voleva dedicare un momento per ricordare un amico, un autore che ha lavorato con lei in Tv veramente tanti anni.

Da un paio di anni, però, Gianni Tramontano non lavorava più con Barbara D’Urso. Nella notte fra il 14 ed il 25 febbraio è venuto a mancare, e lei ha voluto dare un abbraccio virtuale alle sorelle, alla famiglia ed al marito Momo. Con la voce che le tremava ed evidente commozione, ha poi aggiunto: “Ciao Gianni, sei nel mio cuore“.

La conduttrice vittima di Scherzi a Parte grazie al gancio Gianni

Barbara D’Urso e Gianni Tramontano formavano una coppia professionale indivisibile. La conduttrice lo ha sempre voluto in tutte le trasmissioni, anche se era già capitato in passato che lui si prendesse dei periodi di pausa. Fra i due c’era uno stretto rapporto di amicizia, e Scherzi a Parte si era affidato proprio all’autore per lo scherzo a Barbara.