Antonella Clerici quasi in lacrime: il doloroso messaggio in diretta

Ancora in onda con È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici ha mandato in diretta un doloroso messaggio per tutta la nazione

Nonostante ieri la Rai abbia avuto uno stravolgimento di palinsesto, così come oggi, Antonella Clerici con È sempre mezzogiorno è andata comunque in onda ed ha trasmesso un messaggio importante.

Oggi, dalle 12:00 è andata in onda una nuova puntata di È sempre mezzogiorno con Antonella Clerici pronta a tener compagnia a tutti i telespettatori, nonostante quanto sta accadendo. Purtroppo, però, la puntata non è potuta cominciare con il solito sorriso sulle labbra, viste le vittime e la situazione in generale che coinvolge principalmente Russia e Ucraina, ma non solo.

La padrona di casa del programma di Rai Uno ha commentato: “Il sole sorge anche oggi, per tutti. Vogliamo aprire la trasmissione con queste parole di speranza. Com’è successo all’inizio della pandemia, anche oggi ci troviamo a fare i conti con il dolore e la sfiducia nel domani. Oggi siamo meno allegri di ieri”.

È sempre Mezzogiorno, Antonella Clerici ed il messaggio all’Italia

“Speriamo che questa follia possa finire al più presto” ha iniziato Antonella Clerici, “sono tornate la paura e la preoccupazione come quando è arrivato il Covid”. La padrona di casa di È sempre Mezzogiorno era molto provata a parlare a tutti i suoi telespettatori, ma ha anche confessato: “Penso sia giusto, comunque, andare avanti nella speranza che questo brutto periodo passi presto. Con questa speranza noi cerchiamo anche oggi di tenervi compagnia con È sempre mezzogiorno”. Molto emozionata, con un po’ di voce rotta, Antonella Clerici è spesso presente quando si tratta di spendere una giusta parola su temi molto sensibili.

La puntata è poi andata avanti secondo la consueta programmazione, ma sempre con della malinconia per i fatti di cronaca cui si sta assistendo da questa settimana. Il pensiero della padrona di casa è andato, infatti, a tutte le persone che stanno soffrendo in Ucraina, ma anche per tutti gli italiani che hanno parenti nelle stesse zone in cui in questi istanti c’è la guerra.