Anticipazioni Uomini e Donne, ritorno favoloso in studio: Gemma dà forfait

Nello studio di Uomini e Donne faranno rientro due volti che hanno segnato la storia del dating show: tutte le anticipazioni

L’ultima puntata della settimana di Uomini e Donne si concluderà con un grande ritorno in studio da due volti che sono stati tanto amati quanto discussi al dating show: ci sarà da divertirsi per i pareri contrastanti.

Sossio Aruta e Ursula Bernardo sono due volti di Uomini e Donne che hanno creato tanto caos quanto amore. La coppia, infatti, è nata proprio nello studio del dating show con il cavaliere che, prima della dama, è stato con altre donne senza mai trovare quella giusta. Dopo un bel po’ di tempo che mancano alla corte di Maria De Filippi, i due fanno ritorno insieme nel parterre del dating show per parlare di loro.

Recentemente, infatti, Sossio e Ursula hanno vissuto un periodo di crisi coniugale che, però, pare li abbia portati ad essere più forti di prima. Adesso il cavaliere e la dama sembrano star vivendo la loro storia d’amore più uniti che mai.

Non è la prima volta durante quest’anno che una coppia del Trono Over fa rientro a Uomini e Donne -e neppure del Trono Classico- perché soltanto recentemente in studio sono tornati Isabella Ricci e Fabio Mantovani che si stanno godendo la loro splendida relazione fuori dalle telecamere del dating show.

Anticipazioni Uomini e Donne, Gemma Galgani non sarà in studio

Due arrivano, altri due se ne vanno: Gemma Galgani e Matteo Ranieri non ci saranno, più o meno per motivi analoghi. Per quel che riguarda la dama del Trono Over, è stato deciso di lasciar spazio a qualcun altro, almeno momentaneamente, perché per lei non c’è nessun cavaliere: tutti quelli arrivati finora sono stati rispediti a casa.

Matteo Ranieri è l’unico tronista di Uomini e Donne, insieme a Luca Salatino, ma neppure lui sarà presente in puntata. Il vero motivo è che la sua unica corteggiatrice, Federica, è influenzata e non sarà in studio. Dopo aver mandato a casa Denise, Matteo dovrà decidere cosa fare con la sola corteggiatrice: il tronista sembra molto confuso, soprattutto perché Federica è già madre. A questo punto dovrà scegliere se uscire con lei o senza di lei.