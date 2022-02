Anticipazioni Beautiful, Thomas stana Sheila: guai seri a Los Angeles

Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che Thomas scopre tutto ed incastra Sheila: le prossime dinamiche sono spaventose

Brooke e Ridge si sono lasciati dopo aver scoperto del tradimento della Logan, Thomas ha invogliato Hope a far pace con Liam per la sua sbandata per Steffy e quest’ultima è incinta: la trama si svilupperà in modo drammatico.

Se fin qui Thomas è stato in un letto d’ospedale con un ruolo marginale a seguito del malore, adesso sarà lui a sciogliere la matassa che vede una trama molto intricata. Ridge, infatti, ha lasciato Brooke perché quest’ultima ha baciato Deacon la notte di Capodanno in stato di scarsa sobrietà: a sostituire le bevande analcoliche con quelle alcoliche è stata Sheila e il giovane Forrester l’ha scoperto.

In particolare, i Bridge hanno qualche sospetto su Taylor e Finn, ma sarà Thomas ad avere un’accesa discussione con la Carter durante la quale sarà lei stessa a tradirsi con le sue parole. Non è ancora chiaro cos’è che scaturirà questo scontro improvviso, ma è noto che il giovane Forrester è sempre stato molto protettivo nei confronti di Steffy la quale non approva la presenza di Sheila nella sua famiglia.

Anticipazioni Beautiful, Thomas contro Sheila: l’inizio del conflitto

Ad aggravare il conflitto tra Sheila e Thomas c’è il fatto che il giovane Forrester non apprezza che la Carter passi troppo tempo con sua madre Taylor. Sheila non è affatto spaventata da Thomas, risponderà a tono ad ogni accusa, è proprio in questo frangente di botta e risposta che si lascia fuggire qualcosa inerente alla notte di Capodanno.

